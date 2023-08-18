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Кремень-2
18.08.2023 12:00 - : -
Реал Фарма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
18 августа 2023, 10:31 |
11
0

Кремень-2 – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Второй лиги в 12:00 по Киеву

18 августа 2023, 10:31 |
11
0
Кремень-2 – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Фарма

18 августа состоится матч 3-го тура Второй лиги Украины между клубами «Кремень-2» и «Реал Фарма».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Кременчуге на стадионе «Кремень-Арена».

Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

Кремень-2 – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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