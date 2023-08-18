18 августа состоится матч 3-го тура Второй лиги Украины между клубами «Кремень-2» и «Реал Фарма».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Кременчуге на стадионе «Кремень-Арена».

Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

Кремень-2 – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция