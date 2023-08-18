18.08.2023 12:00 - : -
Украина. Вторая лига18 августа 2023, 10:31 |
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Кремень-2 – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Второй лиги в 12:00 по Киеву
18 августа 2023, 10:31 |
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18 августа состоится матч 3-го тура Второй лиги Украины между клубами «Кремень-2» и «Реал Фарма».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет в Кременчуге на стадионе «Кремень-Арена».
Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
Кремень-2 – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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