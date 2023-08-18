ЛНЗ – Полесье. Команды определились с составами на игру
Встреча начнется в 17:00 по Киеву
Стали известны составы, в которых черкасская команда ЛНЗ и «Полесье» из Житомира сыграют поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги-2023/2024.
ЛНЗ: Пеньков – Бойко, Лопыренок, Муравский, Насонов, Наумец, Олейник, Г.Пасич, Прядун, Савин, Хамелюк.
Запасные: Самойленко, Вивденко, Гаврильченко, Копыл, Ныч, Норенков, Стасюк, Тарасенко, Тищенко, Шестаков.
«Полесье»: Бойко – Шабанов, Чоботенко, Шаповал, Кравченко, Танковский, Крушинский, Мустафаев, Макуана, Козак, Ариэлсон.
Запасные: Гитченко, Огиря, Будковский, Янаков, Шастал, Смоляков, Кушниренко, Кудрик, Поспелов.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Полесье».
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