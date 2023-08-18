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Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 16:12 | Обновлено 18 августа 2023, 16:16
309
0

ЛНЗ – Полесье. Команды определились с составами на игру

Встреча начнется в 17:00 по Киеву

18 августа 2023, 16:12 | Обновлено 18 августа 2023, 16:16
309
0
ЛНЗ – Полесье. Команды определились с составами на игру

Стали известны составы, в которых черкасская команда ЛНЗ и «Полесье» из Житомира сыграют поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги-2023/2024.

ЛНЗ: Пеньков – Бойко, Лопыренок, Муравский, Насонов, Наумец, Олейник, Г.Пасич, Прядун, Савин, Хамелюк.

Запасные: Самойленко, Вивденко, Гаврильченко, Копыл, Ныч, Норенков, Стасюк, Тарасенко, Тищенко, Шестаков.

«Полесье»: Бойко – Шабанов, Чоботенко, Шаповал, Кравченко, Танковский, Крушинский, Мустафаев, Макуана, Козак, Ариэлсон.

Запасные: Гитченко, Огиря, Будковский, Янаков, Шастал, Смоляков, Кушниренко, Кудрик, Поспелов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Полесье».

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Источник Sport.ua
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