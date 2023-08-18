Индржих ТРПИШОВСКИ: «Заря по стилю игры очень похожа на Днепр-1»

Главный тренер пражской «Славии» Индржих Трпишовски прокомментировал ничью 1:1 с «Днепром-1» в третьем раунде квалификации Лиги Европы и поделился ожиданиями от матчей с «Зарей» в следующем раунде:

«Игра во многом зависела от результата первого матча. Нам не хватало темпа в первом тайме, мы играли очень аккуратно. Мы хотели держать игру под контролем, поэтому усилили полузащиту, чтобы как можно больше контролировать мяч, хорошо владеть им и создавать опасные моменты.

Мы должны были показать лучшую и более убедительную игру, особенно в первом тайме, это было одно из наших худших выступлений за последнее время.

Что я думаю о луганской «Заре»? Парадокс во многих смыслах. В четвертом раунде мы встретимся с командой, которая в турнирной таблице чемпионата Украины финишировала на одно место ниже «Днепра-1». Я считаю, что это аномалия, но это хорошо для нас.

Мы еще подробно не разбирали следующего соперника, однако выглядит так, что эта команда по стилю игры очень похожа на «Днепр-1».