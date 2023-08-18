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Украина. Премьер лига18 августа 2023, 09:45 | Обновлено 18 августа 2023, 10:04
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Карпаты – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 4-го тура Первой лиги в группе А 18 августа в 17:00
18 августа 2023, 09:45 | Обновлено 18 августа 2023, 10:04
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18 августа состоится матч 4-го тура Первой лиги Украины в группе А между клубами «Карпаты» Львов и «Нива» Бузовая.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина».
Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Карпаты – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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