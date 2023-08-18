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Чемпионат Украины
Карпаты Львов
18.08.2023 17:00 - : -
Нива Бузовая
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Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 09:45 | Обновлено 18 августа 2023, 10:04
120
0

Карпаты – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го тура Первой лиги в группе А 18 августа в 17:00

18 августа 2023, 09:45 | Обновлено 18 августа 2023, 10:04
120
0
Карпаты – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

18 августа состоится матч 4-го тура Первой лиги Украины в группе А между клубами «Карпаты» Львов и «Нива» Бузовая.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина».

Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Карпаты – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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