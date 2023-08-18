18 августа состоится матч 4-го тура Первой лиги Украины в группе А между клубами «Карпаты» Львов и «Нива» Бузовая.

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Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина».

Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Карпаты – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция