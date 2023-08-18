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  4. Карпаты в компенсированное время упустили победу над конкурентом
Украина. Первая лига
18 августа 2023, 19:13 |
656
3

Карпаты в компенсированное время упустили победу над конкурентом

«Нива» Бузовая сравняла счет на 90+1 минуте встречи

18 августа 2023, 19:13 |
656
3
Карпаты в компенсированное время упустили победу над конкурентом
ФК Карпаты Львов

18 августа состоялся матч 4-го тура Первой лиги Украины в группе А между клубами «Карпаты» Львов и «Нива» Бузовая.

Львовяне лидировали до окончания основного времени, но на первой компенсированной минуте пропустили гол после вбрасывания аута.

Отметим, что обе команды потеряли первые очки в чемпионате и возглавляют турнирную таблицу. Также 10 очков после этого тура может быть у «Эпицентра», если они обыграют завтра «Подолье».

Первая лига. 4-й тур

«Карпаты» – «Нива» Бузовая – 1:1
Голы: Невеш (50) – Тименко (90+1)

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Первая лига Украины Нива Бузовая
Источник Sport.ua
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Василь Гаранджа
Після волейболу і баскетболу, ще й "Карпати" лажанули.
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0
Alex196
Карпати 
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0
Gargantua
великий тренер Мирон облажался.
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