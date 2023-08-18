Карпаты в компенсированное время упустили победу над конкурентом
«Нива» Бузовая сравняла счет на 90+1 минуте встречи
18 августа состоялся матч 4-го тура Первой лиги Украины в группе А между клубами «Карпаты» Львов и «Нива» Бузовая.
Львовяне лидировали до окончания основного времени, но на первой компенсированной минуте пропустили гол после вбрасывания аута.
Отметим, что обе команды потеряли первые очки в чемпионате и возглавляют турнирную таблицу. Также 10 очков после этого тура может быть у «Эпицентра», если они обыграют завтра «Подолье».
Первая лига. 4-й тур
«Карпаты» – «Нива» Бузовая – 1:1
Голы: Невеш (50) – Тименко (90+1)
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