Карпаты в компенсированное время упустили победу над конкурентом

18 августа состоялся матч 4-го тура Первой лиги Украины в группе А между клубами «Карпаты» Львов и «Нива» Бузовая.

Львовяне лидировали до окончания основного времени, но на первой компенсированной минуте пропустили гол после вбрасывания аута.

Отметим, что обе команды потеряли первые очки в чемпионате и возглавляют турнирную таблицу. Также 10 очков после этого тура может быть у «Эпицентра», если они обыграют завтра «Подолье».

Первая лига. 4-й тур

«Карпаты» – «Нива» Бузовая – 1:1

Голы: Невеш (50) – Тименко (90+1)

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