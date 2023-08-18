Тренер Ариса: «Мы были лучше в обеих играх»

Главный тренер «Ариса» Апостолос Терзис признался, что недоволен, как итоговым результатом игры с «Динамо» Киев (1:2, пенальти 5-6), так и тем, что футболисты киевской команды после поединка дали ответ поклонникам «Ариса» за гнусный баннер в адрес бойцов батальона ВСУ «Азов».

«То, что произошло сегодня, некрасиво и несправедливо. Мы были лучше в обеих играх. Мы создали моменты, но удача отвернулась от нас. Игра шла так, как мы хотели, но плохой газон и гол на 85-й минуте нам все сломали. Мы знали уровень соперника, но знали, как ему противостоять – мы вели игру так, как хотели, создавая моменты и контролируя темп. А в дополнительное время мы могли забить, ведь у нас были все шансы для этого. К сожалению, нас выбили по пенальти.

Мы здесь, чтобы предотвращать насилие, а не подстрекать его. Стыдно для огромного клуба с отличными футболистами подходить к болельщикам соперника и жестикулировать им что-то. Вы не имеете права ходить и жестикулировать. Молодцы наши фанаты. Мы команда, которая выступает против насилия и пытается его предотвратить. Позор тому, что произошло», – заявил Терзис на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, оппонент Терзиса – главный тренер «Динамо» Мирча Луческу – после игры заявил, что не мог остановить подопечных, так как баннеры фанатов «Ариса» были против Украины.