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Лига конференций
18 августа 2023, 01:20 | Обновлено 18 августа 2023, 01:28
131
5

Тренер Ариса: «Мы были лучше в обеих играх»

Апостолос Терзис – о повторном матче его команды с киевским «Динамо»

18 августа 2023, 01:20 | Обновлено 18 августа 2023, 01:28
131
5
Тренер Ариса: «Мы были лучше в обеих играх»
ФК Арис. Апостолос Терзис

Главный тренер «Ариса» Апостолос Терзис признался, что недоволен, как итоговым результатом игры с «Динамо» Киев (1:2, пенальти 5-6), так и тем, что футболисты киевской команды после поединка дали ответ поклонникам «Ариса» за гнусный баннер в адрес бойцов батальона ВСУ «Азов».

«То, что произошло сегодня, некрасиво и несправедливо. Мы были лучше в обеих играх. Мы создали моменты, но удача отвернулась от нас. Игра шла так, как мы хотели, но плохой газон и гол на 85-й минуте нам все сломали. Мы знали уровень соперника, но знали, как ему противостоять – мы вели игру так, как хотели, создавая моменты и контролируя темп. А в дополнительное время мы могли забить, ведь у нас были все шансы для этого. К сожалению, нас выбили по пенальти.

Мы здесь, чтобы предотвращать насилие, а не подстрекать его. Стыдно для огромного клуба с отличными футболистами подходить к болельщикам соперника и жестикулировать им что-то. Вы не имеете права ходить и жестикулировать. Молодцы наши фанаты. Мы команда, которая выступает против насилия и пытается его предотвратить. Позор тому, что произошло», – заявил Терзис на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, оппонент Терзиса – главный тренер «Динамо» Мирча Луческу – после игры заявил, что не мог остановить подопечных, так как баннеры фанатов «Ариса» были против Украины.

По теме:
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Комментарии 5
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Alex T
То есть они могут вывесить позорные баннеры, а игроки дк обязаны себя вести достойно? Пошли вы вслед за хублом куда вас дк и отправило 
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+3
Alex T
А шо молчит про первый матч про левую пенку? Про неназначенную в их сторону? Противная команда и тренер такой же
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+1
vitaha33
Ви і ваші фанати гниди, які підняли свої погані пики на святе - на українського воїна, який боронить свій край!!!
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+1
mrhami
грека олух не понимает что нас убивают
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0
Viktor Shuper
а хто винен що не може заткнути ротяки власним вболівальникам, які за узький мір? ви не можете їм заткнути то футболісти заткнули
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0
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