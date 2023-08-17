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  4. ФОТО. Необычные цвета. Милан презентовал третью форму
Италия
17 августа 2023, 18:30 |
937
0

ФОТО. Необычные цвета. Милан презентовал третью форму

«Россонери» будут играть в сиреневом

17 августа 2023, 18:30 |
937
0
ФОТО. Необычные цвета. Милан презентовал третью форму
ФК Милан

Итальянский «Милан» вместе со своим техническим спонсором, компанией «Puma», презентовал третий комплект формы команды на сезон 2023/2024. Он выполнен в абсолютно необычных для клуба цветах – сиреневом, который постепенно переходит в бирюзовый.

Напомним, вчера «Милан» отдал в аренду в «Атланту» с правом выкупа бельгийского полузащитника Шарля Де Кетеларе, за которого год назад отдали 35 миллионов евро.

Новый сезон для «Милана» начнется в следующий понедельник, 21 августа матчем первого тура Серии А на выезде против «Болоньи».

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Милан игровая форма фото
Источник ФК Милан
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