Интер вернулся к кандидатуре Павара
Финалисты Лиги чемпионов снова попытаются подписать защитника «Баварии»
«Интер» снова начал работу над трансфером защитника «Баварии» и сборной Франции Бенжамена Павара. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Ранее «Интер» уже был в шаге от подписания Павара в январе. Однако тогда «Бавария» заблокировала трансфер в последний момент.
В прошлом сезоне на счету Павара 7 голов и 1 ассист в 43 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро. Также в услугах 27-летнего француза заинтересован «Манчестер Сити».
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