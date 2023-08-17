Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер вернулся к кандидатуре Павара
Италия
17 августа 2023, 17:21 | Обновлено 17 августа 2023, 17:22
130
1

Интер вернулся к кандидатуре Павара

Финалисты Лиги чемпионов снова попытаются подписать защитника «Баварии»

17 августа 2023, 17:21 | Обновлено 17 августа 2023, 17:22
130
1
Интер вернулся к кандидатуре Павара
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

«Интер» снова начал работу над трансфером защитника «Баварии» и сборной Франции Бенжамена Павара. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ранее «Интер» уже был в шаге от подписания Павара в январе. Однако тогда «Бавария» заблокировала трансфер в последний момент.

В прошлом сезоне на счету Павара 7 голов и 1 ассист в 43 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро. Также в услугах 27-летнего француза заинтересован «Манчестер Сити».

По теме:
Отказал Челси: Майкл Олисе неожиданно продлил контракт с Кристал Пэлас
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-партнер Миколенко подписал контракт с новичком АПЛ
Венгерский Диошдьер подписал экс-вингера Львова
Интер Милан Бавария Бенжамен Павар трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Источник Tuttosport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов
Футбол | 17 августа 2023, 03:18 1
Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов
Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов

Федерация футбола саудитов хочет попросить об этом руководство УЕФА

Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
Футбол | 16 августа 2023, 23:40 1
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко

Хавбек «Марселя» станет игроком «Дженоа»

Шахтер подпишет еще одного грузинского защитника
Футбол | 17.08.2023, 14:06
Шахтер подпишет еще одного грузинского защитника
Шахтер подпишет еще одного грузинского защитника
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Теннис | 17.08.2023, 07:20
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Неймар в ПСЖ: оно того стоило?
Футбол | 17.08.2023, 14:40
Неймар в ПСЖ: оно того стоило?
Неймар в ПСЖ: оно того стоило?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PUMA
Ну если купят Павара,то Дюмфриса продадут 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
17.08.2023, 00:17 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
15.08.2023, 19:52 20
Футбол
Итоги Q3 Лиги чемпионов. Определены пары 4-го раунда квалификации ЛЧ
Итоги Q3 Лиги чемпионов. Определены пары 4-го раунда квалификации ЛЧ
16.08.2023, 02:00 1
Футбол
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
17.08.2023, 11:26 2
Футбол
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
17.08.2023, 10:43 18
Футбол
Калинина упустила отличный шанс обыграть пятую ракетку мира в Цинциннати
Калинина упустила отличный шанс обыграть пятую ракетку мира в Цинциннати
16.08.2023, 01:04 25
Теннис
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
16.08.2023, 02:43 4
Футбол
Определился соперник сборной Украины в плей-офф олимпийской квалификации
Определился соперник сборной Украины в плей-офф олимпийской квалификации
16.08.2023, 19:48 2
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем