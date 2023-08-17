Интер вернулся к кандидатуре Павара

«Интер» снова начал работу над трансфером защитника «Баварии» и сборной Франции Бенжамена Павара. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ранее «Интер» уже был в шаге от подписания Павара в январе. Однако тогда «Бавария» заблокировала трансфер в последний момент.

В прошлом сезоне на счету Павара 7 голов и 1 ассист в 43 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро. Также в услугах 27-летнего француза заинтересован «Манчестер Сити».