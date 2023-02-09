Германия09 февраля 2023, 16:28 | Обновлено 09 февраля 2023, 16:39
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Бавария отказалась продавать Павара в Интер
Мюнхенский клуб ответил отказом на предложение миланцев
09 февраля 2023, 16:28 | Обновлено 09 февраля 2023, 16:39
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Итальянский «Интер» в январе хотел подписать защитника немецкой «Баварии» и сборной Франции Бенжамена Павара.
Мюнхенский клуб ответил отказом на предложение миланцев. Данную информацию подтвердил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.
Действующий контракт Павара с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Бавария» нашла замену Павару в «Лионе».
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