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Германия
09 февраля 2023, 16:28 | Обновлено 09 февраля 2023, 16:39
81
0

Бавария отказалась продавать Павара в Интер

Мюнхенский клуб ответил отказом на предложение миланцев

09 февраля 2023, 16:28 | Обновлено 09 февраля 2023, 16:39
81
0
Бавария отказалась продавать Павара в Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

Итальянский «Интер» в январе хотел подписать защитника немецкой «Баварии» и сборной Франции Бенжамена Павара.

Мюнхенский клуб ответил отказом на предложение миланцев. Данную информацию подтвердил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Действующий контракт Павара с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» нашла замену Павару в «Лионе».

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Источник Calciomercato
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