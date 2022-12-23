Бавария нашла замену Павару в Лионе

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании правого защитника «Лиона» Мало Гюсто.

Немецкий гранд рассматривает 19-летнего футболиста на замену Бенжамену Павару, если он решит покинуть клуб. Ранее стало известно, что Павар интересен «Барселоне».

Гюсто – воспитанник «Лиона». В сезоне-2022/23 он провел 14 матчей в Лиге 1 и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость француза в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» нацелилась на звездного хавбека «Барселоны».