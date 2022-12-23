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  4. Бавария нашла замену Павару в Лионе
Германия
23 декабря 2022, 09:35 |
204
0

Бавария нашла замену Павару в Лионе

Мало Гюсто может продолжить карьеру в Бундеслиге

23 декабря 2022, 09:35 |
204
0
Бавария нашла замену Павару в Лионе
Getty Images/Global Images Ukraine. Мало Гюсто

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании правого защитника «Лиона» Мало Гюсто.

Немецкий гранд рассматривает 19-летнего футболиста на замену Бенжамену Павару, если он решит покинуть клуб. Ранее стало известно, что Павар интересен «Барселоне».

Гюсто – воспитанник «Лиона». В сезоне-2022/23 он провел 14 матчей в Лиге 1 и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость француза в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» нацелилась на звездного хавбека «Барселоны».

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Источник Bayern & Germany
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