Бавария нацелилась на звездного хавбека Барселоны

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Френки Де Йонгу. Трансфер мозможен в январе, или, что более вероятно, следующим летом.

Прошлым летом Де Йонгом активно интересовался «Манчестер Юнайтед». Однако сам игрок отказался от перехода, несмотря на желание «Барселоны» избавиться от игрока и разгрузить зарплатную ведомость.

В нынешнем сезоне на счету Де Йонга 2 гола и 1 ассист в 17 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость 25-летнего нидерландца оценивается в 50 миллионов евро.