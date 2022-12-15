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  4. Бавария нацелилась на звездного хавбека Барселоны
Германия
15 декабря 2022, 15:33 |
517
0

Бавария нацелилась на звездного хавбека Барселоны

Френки Де Йонг может продолжить карьеру в Германии

15 декабря 2022, 15:33 |
517
0
Бавария нацелилась на звездного хавбека Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки Де Йонг

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Френки Де Йонгу. Трансфер мозможен в январе, или, что более вероятно, следующим летом.

Прошлым летом Де Йонгом активно интересовался «Манчестер Юнайтед». Однако сам игрок отказался от перехода, несмотря на желание «Барселоны» избавиться от игрока и разгрузить зарплатную ведомость.

В нынешнем сезоне на счету Де Йонга 2 гола и 1 ассист в 17 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость 25-летнего нидерландца оценивается в 50 миллионов евро.

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Источник Sport.es
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