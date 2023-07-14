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  4. Павар может заменить Уокера в Манчестер Сити
Англия
14 июля 2023, 17:38 |
204
0

Павар может заменить Уокера в Манчестер Сити

Бенжамен – главный кандидат на позицию нового правого защитника в команде Пепа Гвардиолы

14 июля 2023, 17:38 |
204
0
Павар может заменить Уокера в Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

«Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру Бенжамена Павара в качестве нового правого защитника.

Сообщается, что Павар является приоритетным вариантом для «Ман Сити» в случае перехода Кайла Уокера в «Баварию», сделка по которому продвигается, но еще не завершена. Пока что клубы обсуждают вопрос относительно Уокера и Павара.

Ранее сообщалось, что «Бавария» продаст Бенжамена, если за него предложат порядка 30-40 миллионов евро.

Павар провел в минувшем розыгрыше Бундеслиги 30 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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трансферы Бавария Бенжамен Павар трансферы Бундеслиги Манчестер Сити
Источник Twitter
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