Павар может заменить Уокера в Манчестер Сити

«Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру Бенжамена Павара в качестве нового правого защитника.

Сообщается, что Павар является приоритетным вариантом для «Ман Сити» в случае перехода Кайла Уокера в «Баварию», сделка по которому продвигается, но еще не завершена. Пока что клубы обсуждают вопрос относительно Уокера и Павара.

Ранее сообщалось, что «Бавария» продаст Бенжамена, если за него предложат порядка 30-40 миллионов евро.

Павар провел в минувшем розыгрыше Бундеслиги 30 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.