Павар может заменить Уокера в Манчестер Сити
Бенжамен – главный кандидат на позицию нового правого защитника в команде Пепа Гвардиолы
«Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру Бенжамена Павара в качестве нового правого защитника.
Сообщается, что Павар является приоритетным вариантом для «Ман Сити» в случае перехода Кайла Уокера в «Баварию», сделка по которому продвигается, но еще не завершена. Пока что клубы обсуждают вопрос относительно Уокера и Павара.
Ранее сообщалось, что «Бавария» продаст Бенжамена, если за него предложат порядка 30-40 миллионов евро.
Павар провел в минувшем розыгрыше Бундеслиги 30 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Онс обыграла Арину в трех сетах и снова сыграет в матче за титул на травяном мейджоре
Элина дошла до полуфинала травяного мейджора