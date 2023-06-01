Бавария готова продать Павара за 30-40 млн евро

27-летний защитник сборной Франции Бенжамен Павар собирается покинуть мюнхенскую «Баварию» в летнее трансферное окно. Руководство немецкого гранда готово расстаться с французским латералем.

Чемпион Бундеслиги установил цену на своего футболиста. «Бавария» продаст Бенжамена, если за него предложат порядка 30-40 миллионов евро.

Павар провел в минувшем розыгрыше Бундеслиги 30 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось об интересе к Павару со стороны английского «Ливерпуля».