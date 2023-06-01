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  4. Бавария готова продать Павара за 30-40 млн евро
Германия
01 июня 2023, 10:40 | Обновлено 01 июня 2023, 10:48
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0

Бавария готова продать Павара за 30-40 млн евро

Немецкий гранд повесил ценник на французского защитника

01 июня 2023, 10:40 | Обновлено 01 июня 2023, 10:48
191
0
Бавария готова продать Павара за 30-40 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

27-летний защитник сборной Франции Бенжамен Павар собирается покинуть мюнхенскую «Баварию» в летнее трансферное окно. Руководство немецкого гранда готово расстаться с французским латералем.

Чемпион Бундеслиги установил цену на своего футболиста. «Бавария» продаст Бенжамена, если за него предложат порядка 30-40 миллионов евро.

Павар провел в минувшем розыгрыше Бундеслиги 30 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось об интересе к Павару со стороны английского «Ливерпуля».

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Источник Bayern & Germany
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