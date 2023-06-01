Бавария готова продать Павара за 30-40 млн евро
Немецкий гранд повесил ценник на французского защитника
27-летний защитник сборной Франции Бенжамен Павар собирается покинуть мюнхенскую «Баварию» в летнее трансферное окно. Руководство немецкого гранда готово расстаться с французским латералем.
Чемпион Бундеслиги установил цену на своего футболиста. «Бавария» продаст Бенжамена, если за него предложат порядка 30-40 миллионов евро.
Павар провел в минувшем розыгрыше Бундеслиги 30 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось об интересе к Павару со стороны английского «Ливерпуля».
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