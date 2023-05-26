Англия26 мая 2023, 09:30 |
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Павар может перейти в Ливерпуль
Английский гранд проявляет интерес к чемпиону мира
26 мая 2023, 09:30 |
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Защитник немецкой «Баварии» и национальной сборной Франции Бенжамен Павар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Чемпионом мира 2018 года интересуется «Ливерпуль». Мерсисайдцы делали трансферный запрос в мюнхенский клуб, чтобы узнать о потенциальном трансфере.
«Ливерпуль» в борьбе за защитника столкнется с конкуренцией со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Реала».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» летом подпишет Макаллистера.
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