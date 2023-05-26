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Англия
26 мая 2023, 09:30 |
265
0

Павар может перейти в Ливерпуль

Английский гранд проявляет интерес к чемпиону мира

26 мая 2023, 09:30 |
265
0
Павар может перейти в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

Защитник немецкой «Баварии» и национальной сборной Франции Бенжамен Павар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Чемпионом мира 2018 года интересуется «Ливерпуль». Мерсисайдцы делали трансферный запрос в мюнхенский клуб, чтобы узнать о потенциальном трансфере.

«Ливерпуль» в борьбе за защитника столкнется с конкуренцией со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Реала».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» летом подпишет Макаллистера.

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Источник Goal.com
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