Павар может перейти в Ливерпуль

Защитник немецкой «Баварии» и национальной сборной Франции Бенжамен Павар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Чемпионом мира 2018 года интересуется «Ливерпуль». Мерсисайдцы делали трансферный запрос в мюнхенский клуб, чтобы узнать о потенциальном трансфере.

«Ливерпуль» в борьбе за защитника столкнется с конкуренцией со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Реала».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» летом подпишет Макаллистера.