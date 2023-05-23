Ливерпуль летом подпишет Макаллистера

Полузащитник сборной Аргентины и «Брайтона» Алексис Макаллистер близок к смене клубной прописки. Новым местом работы хавбека станет «Ливерпуль».

Стороны практически согласовали все детали потенциального трансфера. Сумма сделки составит порядка 70 миллионов евро.

Алексис был основным игроком средней линии сборной Аргентины на чемпионате мира 2022. Он помог команде выиграть мундиаль.

В этом сезоне Премьер-лиги Макаллистер провел 33 поединка, отметившись десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.