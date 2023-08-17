Венгерский Диошдьер подписал экс-вингера Львова

25-летний бразильский вингер Пернамбуко, который в Украине известен по выступлениям за «Львов», продолжит карьеру в Венгрии - в клубе «Диошдьер».

Подробности трансфера венгерский клуб не афиширует, однако речь идет о полноценном переходе футболиста, который с марта нынешнего года выступал за казахстанский «Кызылжар».

За «Львов» Пернамбуко выступал с февраля 2019 года с перерывами на аренды в «Динамо» Тбилиси, «Буде-Глимте» и «Шерифе». Всего сыграл за львовскую команду 33 матча, в которых отличился 3 забитыми мячами.

Отметим, что главным тренером «Диошдьера» с августа минувшего года является 40-летний украинец Сергей Кузнецов.