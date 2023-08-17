ОФИЦИАЛЬНО. Нельсон Монте расторг контракт с Днепром-1 и перешел в Малагу
Португальский защитник провел за днепрян 9 матчей, в которых отличился 1 ассистом
28-летний центральный защитник «Днепра-1» Нельсон Монте продолжит карьеру в клубе третьего дивизиона чемпионата Испании «Малаге».
Футболист уже прошел медицинский осмотр и подписал трехлетнее трудовое соглашение с «анчоусами».
Сообщается, что предварительно Нельсон Монте расторг контракт с «Днепром-1», хотя изначально, в 2021 году, португалец подписывал с днепрянами контракт на два сезона.
Сезон-2022/23 Монте на правах аренды провел в «Шавеше», сыграв за португальскую команду в 33 поединках.
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