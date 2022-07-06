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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 отдал легионера в аренду на сезон в Португалию
Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 20:20 | Обновлено 06 июля 2022, 20:27
102
0

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 отдал легионера в аренду на сезон в Португалию

Нельсон Монте ближайший сезон проведет в клубе «Шавеш»

06 июля 2022, 20:20 | Обновлено 06 июля 2022, 20:27
102
0
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 отдал легионера в аренду на сезон в Португалию
СК Днепр-1. Нельсон Монте

Клуб «Днепр-1» отдал легионера в аренду на сезон в Португалию.

26-летний защитник Нельсон Монте ближайший сезон проведет в клубе «Шавеш». Стороны договорились об аренде на один год, до лета 2023 года.

За «Днепр-1» защитник провел 8 матчей в УПЛ и 1 поединок в Кубке Украины.

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Источник СК Днепр-1
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