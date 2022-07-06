ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 отдал легионера в аренду на сезон в Португалию

Клуб «Днепр-1» отдал легионера в аренду на сезон в Португалию.

26-летний защитник Нельсон Монте ближайший сезон проведет в клубе «Шавеш». Стороны договорились об аренде на один год, до лета 2023 года.

За «Днепр-1» защитник провел 8 матчей в УПЛ и 1 поединок в Кубке Украины.