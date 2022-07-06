Украина. Премьер лига06 июля 2022, 20:20 | Обновлено 06 июля 2022, 20:27
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ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 отдал легионера в аренду на сезон в Португалию
Нельсон Монте ближайший сезон проведет в клубе «Шавеш»
06 июля 2022, 20:20 | Обновлено 06 июля 2022, 20:27
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Клуб «Днепр-1» отдал легионера в аренду на сезон в Португалию.
26-летний защитник Нельсон Монте ближайший сезон проведет в клубе «Шавеш». Стороны договорились об аренде на один год, до лета 2023 года.
За «Днепр-1» защитник провел 8 матчей в УПЛ и 1 поединок в Кубке Украины.
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