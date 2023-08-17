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Лига Европы
17 августа 2023, 16:30 |
308
1

ФОТО. Стало известно, в какой форме Днепр-1 сыграет против Славии

Матч начнется в 21:00 по Киеву

17 августа 2023, 16:30 |
308
1
ФОТО. Стало известно, в какой форме Днепр-1 сыграет против Славии
Getty Images/Global Images Ukraine. Днепр-1

Сегодня, 17 августа, в 21:00 по Киеву начнется матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Днепр-1» – «Славия» Прага в городе Кошице. Первую игру чешская команда выиграла с разгромным счетом 3:0, но был и позитив для днепрян – изъятие основного центрального защитника Иго Огбу.

Домашний для «Днепра-1» матч пройдет на Футбольной арене города Кошице в Словакии.

«Днепр-1» уже утвердил форму на этот поединок. Днепряне сыграют в желтом комплекте, который есть для команды гостевым.

В случае вылета от «Славии», «Днепр-1» попадет в финальный раунд квалификации Лиги конференций, где их будет ждать победитель пары «Лех» – «Спартак Трнава».

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Днепр-1 Славия Прага Днепр-1 - Славия Лига Европы игровая форма
Источник СК Днепр-1
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Олег Мандрівник
Да понятно что в хреновой форме
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Теннис
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