ФОТО. Стало известно, в какой форме Днепр-1 сыграет против Славии

Сегодня, 17 августа, в 21:00 по Киеву начнется матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Днепр-1» – «Славия» Прага в городе Кошице. Первую игру чешская команда выиграла с разгромным счетом 3:0, но был и позитив для днепрян – изъятие основного центрального защитника Иго Огбу.

Домашний для «Днепра-1» матч пройдет на Футбольной арене города Кошице в Словакии.

«Днепр-1» уже утвердил форму на этот поединок. Днепряне сыграют в желтом комплекте, который есть для команды гостевым.

В случае вылета от «Славии», «Днепр-1» попадет в финальный раунд квалификации Лиги конференций, где их будет ждать победитель пары «Лех» – «Спартак Трнава».