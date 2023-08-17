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Лига Европы
17 августа 2023, 11:15 | Обновлено 17 августа 2023, 11:24
252
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Днепр-1 – Славия Прага

Поединок состоится в четверг, 17 августа, в 21:00 по Киеву

17 августа 2023, 11:15 | Обновлено 17 августа 2023, 11:24
252
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Днепр-1 – Славия Прага
СК Днепр-1

В четверг, 17 августа, в Кошице (Словакия) на поле местной Футбольной арены состоится ответный поединок 3-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором «Днепр-1» сыграет с пражской «Славией».

Стартовый свисток 39-летнего арбитра Хесуса Хиль Мансано из Испании прозвучит в 21:00 по киевскому времени

В первой встрече команд со счетом 3:0 на своем поле победила «Славия».

Днепр-1 – Славия Прага. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

В прямом эфире поединок «Днепр-1» – «Славия» Прага покажет телеканал УНИАН и YouTube-канал Football Hub.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Днепр-1» – «Славия» Прага.

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Днепр-1 – Славия Прага. Текстовая трансляция матча
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Источник Sport.ua
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