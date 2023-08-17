Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Днепр-1 – Славия Прага
Поединок состоится в четверг, 17 августа, в 21:00 по Киеву
В четверг, 17 августа, в Кошице (Словакия) на поле местной Футбольной арены состоится ответный поединок 3-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором «Днепр-1» сыграет с пражской «Славией».
Стартовый свисток 39-летнего арбитра Хесуса Хиль Мансано из Испании прозвучит в 21:00 по киевскому времени
В первой встрече команд со счетом 3:0 на своем поле победила «Славия».
Днепр-1 – Славия Прага. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
В прямом эфире поединок «Днепр-1» – «Славия» Прага покажет телеканал УНИАН и YouTube-канал Football Hub.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Днепр-1» – «Славия» Прага.
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