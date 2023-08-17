ОФИЦИАЛЬНО. ЛАСК продолжил арендное соглашение Таловерова

Украинский защитник Максим Таловеров продолжит играть за ЛАСК на правах аренды.

Сообщается, что ЛАСК и «Славия» договорились о годичной аренде с правом выкупа.

Первую часть сезона 2022/23 Таловеров выступал на правах аренды за «Слован» Либерец, а после Нового года переехал в аренду в Австрию в ЛАСК. Контракт со «Славией» действует до лета 2026 года. В прошлой кампании Максим провел 13 матчей за ЛАСК.

Ранее Таловеров подтвердил информацию Sport.ua о том, что «Айнтрахт» и «Вердер» интересовались его услугами, однако официальных предложений от клубов не было. Также сообщалось и об интересе «Вест Хэма» к Максиму.