ОФИЦИАЛЬНО. ЛАСК продолжил арендное соглашение Таловерова
Украинский защитник остается в австрийском клубе
Украинский защитник Максим Таловеров продолжит играть за ЛАСК на правах аренды.
Сообщается, что ЛАСК и «Славия» договорились о годичной аренде с правом выкупа.
Первую часть сезона 2022/23 Таловеров выступал на правах аренды за «Слован» Либерец, а после Нового года переехал в аренду в Австрию в ЛАСК. Контракт со «Славией» действует до лета 2026 года. В прошлой кампании Максим провел 13 матчей за ЛАСК.
Ранее Таловеров подтвердил информацию Sport.ua о том, что «Айнтрахт» и «Вердер» интересовались его услугами, однако официальных предложений от клубов не было. Также сообщалось и об интересе «Вест Хэма» к Максиму.
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