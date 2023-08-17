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Бельгия
17 августа 2023, 10:52 | Обновлено 17 августа 2023, 10:57
435
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛАСК продолжил арендное соглашение Таловерова

Украинский защитник остается в австрийском клубе

17 августа 2023, 10:52 | Обновлено 17 августа 2023, 10:57
435
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛАСК продолжил арендное соглашение Таловерова
ФК ЛАСК. Максим Таловеров (справа)

Украинский защитник Максим Таловеров продолжит играть за ЛАСК на правах аренды.

Сообщается, что ЛАСК и «Славия» договорились о годичной аренде с правом выкупа.

Первую часть сезона 2022/23 Таловеров выступал на правах аренды за «Слован» Либерец, а после Нового года переехал в аренду в Австрию в ЛАСК. Контракт со «Славией» действует до лета 2026 года. В прошлой кампании Максим провел 13 матчей за ЛАСК.

Ранее Таловеров подтвердил информацию Sport.ua о том, что «Айнтрахт» и «Вердер» интересовались его услугами, однако официальных предложений от клубов не было. Также сообщалось и об интересе «Вест Хэма» к Максиму.

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Источник Twitter
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