Максим ТАЛОВЕРОВ: «Официальных предложений от Айнтрахта и Вердера не было»

22-летний украинский футболист Максим Таловеров прокомментировал заинтересованность к нему со стороны «Айнтрахта» и «Вердера», о чем ранее сообщал Sport.ua:

«Могу сказать, что интерес был, может, есть. Если есть что-то официальное, то я разговариваю с агентом. Если есть интересы или какие-то переговоры, то я работаю на поле, в зале, а агент работает там.

Если будет что-нибудь официальное, вы будете об этом знать. Официальных предложений от «Айнтрахта» и «Вердера» не было».

Контракт Таловерова принадлежит пражской «Славии». Первую часть сезона он выступал на правах аренды за «Слован» Либерец, а после Нового года переехал в аренду в Австрию. Контракт со «Славией» действует до лета 2026 года.