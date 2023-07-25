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  4. Максим ТАЛОВЕРОВ: «Официальных предложений от Айнтрахта и Вердера не было»
Германия
25 июля 2023, 21:59 | Обновлено 26 июля 2023, 00:25
789
0

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Официальных предложений от Айнтрахта и Вердера не было»

Футболист отметил, что немецкие клубы интерес все-таки проявляли

25 июля 2023, 21:59 | Обновлено 26 июля 2023, 00:25
789
0
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Официальных предложений от Айнтрахта и Вердера не было»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

22-летний украинский футболист Максим Таловеров прокомментировал заинтересованность к нему со стороны «Айнтрахта» и «Вердера», о чем ранее сообщал Sport.ua:

«Могу сказать, что интерес был, может, есть. Если есть что-то официальное, то я разговариваю с агентом. Если есть интересы или какие-то переговоры, то я работаю на поле, в зале, а агент работает там.

Если будет что-нибудь официальное, вы будете об этом знать. Официальных предложений от «Айнтрахта» и «Вердера» не было».

Контракт Таловерова принадлежит пражской «Славии». Первую часть сезона он выступал на правах аренды за «Слован» Либерец, а после Нового года переехал в аренду в Австрию. Контракт со «Славией» действует до лета 2026 года.

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Вердер трансферы ЛАСК Славия Прага Айнтрахт Франкфурт Слован Либерец Максим Таловеров трансферы Бундеслиги
Источник ВЗбирна
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