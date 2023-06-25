Максим Таловеров заинтересовал два клуба Бундеслиги
«Айнтрахт» и «Вердер» заинтересованы в услугах защитника молодежной сборной Украины
По информации источников Sport.ua, центральный защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров привлек внимание немецких команд своей успешной игрой в австрийской Бундеслиге в составе ЛАСКа.
На молодежном ЧЕ за Таловеровым внимательно наблюдают скауты представителей Бундеслиги – Айнтрахта и Вердера. Немецкие клубы рассматривают аренду с правом выкупа.
Напомним, что контракт Таловерова принадлежит пражской «Славии». Первую часть сезона он выступал на правах аренды за «Слован» Либерец, а после Нового года переехал в аренду в Австрию. Контракт со «Славией» действует до лета 2026 года.
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"Айнтрахту"! Хоча я не знаю
на що буде спраможний у цему сезоні "Музиканти".
Тому куди можливо перійде
Талаверов?