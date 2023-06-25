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  4. Максим Таловеров заинтересовал два клуба Бундеслиги
Германия
25 июня 2023, 14:56 | Обновлено 25 июня 2023, 15:02
3632
7

Максим Таловеров заинтересовал два клуба Бундеслиги

«Айнтрахт» и «Вердер» заинтересованы в услугах защитника молодежной сборной Украины

25 июня 2023, 14:56 | Обновлено 25 июня 2023, 15:02
3632
7
Максим Таловеров заинтересовал два клуба Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров (№4)

По информации источников Sport.ua, центральный защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров привлек внимание немецких команд своей успешной игрой в австрийской Бундеслиге в составе ЛАСКа.

На молодежном ЧЕ за Таловеровым внимательно наблюдают скауты представителей Бундеслиги – Айнтрахта и Вердера. Немецкие клубы рассматривают аренду с правом выкупа.

Напомним, что контракт Таловерова принадлежит пражской «Славии». Первую часть сезона он выступал на правах аренды за «Слован» Либерец, а после Нового года переехал в аренду в Австрию. Контракт со «Славией» действует до лета 2026 года.

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Максим Таловеров Айнтрахт Франкфурт Вердер инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Summertime
Интересный парень.   Очень понравилось как он  блокировал и выносил с хорватами.  Стена (Пинк Флойд). 
  С румынами была другая игра вообще.
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+3
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Vitaliy Parasotchenko
Почав стежити за ним з початку сезону. В Ласку добре заграв. Оцінки за матч завжди високі. По грі в захисти топ. Ще й має шалений дальній удар. Впевнено почуває себе на полі.  Подобається в цьому хлопці те, що він не грає в упл, а створює кар’єру в Європі з самого низу. Після першого матчу з хорватами я одразу зрозумів, що скаути топ чемпіонатів захочуть його. 
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0
romeoboss
"Вердер"мабудь не кокурент
"Айнтрахту"! Хоча я не знаю
на що буде спраможний у цему сезоні "Музиканти".
Тому куди можливо перійде
Талаверов?
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0
Первый Среди Равных
Почалося.
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0
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