Еще один украинец в АПЛ? Вест Хэм интересуется Таловеровым

Английский клуб «Вест Хэм» проявляет интерес к 23-летнему украинскому защитнику Максиму Таловерову.

Как стало известно Sport.ua, скауты лондонской команды посетили все матчи молодежной сборной Украины U-21 на Евро-2023. Главная цель – защитник «Славии» Таловеров.

«Молотобойцы» очень внимательно наблюдают за чешским рынком. В составе команды из Лондона есть два чеха – Томаш Соучек и Владимир Цоуфал. Оба игрока обороны перешли из «Славии», с которой у «Вест Хэма» сложились хорошие деловые отношения.

Наставнику «Вест Хэма» Дэвиду Мойесу нравится умение вести силовую борьбу, атлетизм и хорошая антропометрия украинского игрока. Максим находится в списке 2-3 кандидатов на усиление позиции центрального защитника «молотобойцев».

Но сейчас все четыре вакансии на позицию заняты. В июле клуб продлил на сезон контракт с итальянским 35-летним ветераном Анджело Огбонной, который будет играть роль четвертого защитника в сезоне 2023/24. Единственный вариант для Таловерова – трансфер с арендой на сезон ради игровой практики.

Контракт Таловерова принадлежит пражской «Славии». Первую часть сезона он выступал на правах аренды за «Слован» Либерец, а после Нового года переехал в аренду в Австрию в ЛАСК. Контракт со «Славией» действует до лета 2026 года.

Сейчас в АПЛ выступают пятеро украинцев: Александр Зинченко («Арсенал»), Михаил Мудрик («Челси»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Илья Забарный («Борнмут») и Егор Ярмолюк («Брентфорд»).

Ранее Таловеров подтвердил информацию Sport.ua о том, что «Айнтрахт» и «Вердер» заинтересованы в его услугах, однако официальных предложений от клубов не было.