Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Марко Арнаутович вернулся в Интер
Италия
16 августа 2023, 22:33 |
654
2

ОФИЦИАЛЬНО. Марко Арнаутович вернулся в Интер

Австрийский форвард покинул «Болонью»

16 августа 2023, 22:33 |
654
2
ОФИЦИАЛЬНО. Марко Арнаутович вернулся в Интер
ФК Интер. Марко Арнаутович

Миланский «Интер» официально сообщил о подписании 34-летнего форварда «Болоньи» Марко Арнаутовича. Речь идет о годичной аренде австрийца с опцией выкупа, которая при достижении определенных условий станет обязательной.

По информации СМИ, выкуп форварда сборной Австрии может обойтись «Интеру» в 10 миллионов евро с учетом бонусов.

Арнаутович уже выступал за «Интер» в сезоне 2009/2010 и выиграл с командой Лигу чемпионов. Правда, в том триумфальном сезоне Арнаутович провел за «нерадзурри» лишь три матча в Серии А.

По теме:
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
Новый клуб Неймара подпишет защитника сборной Франции
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта арендовала хавбека Милана
Марко Арнаутович Интер Милан Болонья трансферы трансферы Серии A аренда игрока
Источник ФК Интер Милан
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
Футбол | 16 августа 2023, 04:09 7
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг

В полуфинальном матче команда из Флориды забила 4 гола Филадельфии Юнион

Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти
Футбол | 16 августа 2023, 01:23 11
Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти
Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти

«Панатинаикос» с Бернардом и Вербичем вышел в 4-й раунд квалификации

Неймар в Саудовской Аравии: хроника пикирующего бомбардировщика
Футбол | 16.08.2023, 19:25
Неймар в Саудовской Аравии: хроника пикирующего бомбардировщика
Неймар в Саудовской Аравии: хроника пикирующего бомбардировщика
Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле
Футбол | 16.08.2023, 17:19
Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле
Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле
АДАМЮК: «Мы дадим бой. Постараемся отыграться в матче со Славией»
Футбол | 16.08.2023, 21:40
АДАМЮК: «Мы дадим бой. Постараемся отыграться в матче со Славией»
АДАМЮК: «Мы дадим бой. Постараемся отыграться в матче со Славией»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
хорошая пара форвардов Джеко - Арнаутович.
на двох за 70
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
15.08.2023, 19:52 19
Футбол
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
14.08.2023, 19:02 46
Футбол
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
15.08.2023, 13:06 3
Футбол
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
15.08.2023, 12:27 14
Бокс
Элина СВИТОЛИНА: «Я должна последовать совету врача»
Элина СВИТОЛИНА: «Я должна последовать совету врача»
15.08.2023, 05:42 1
Теннис
Фанаты требуют Лунина в основе Реала
Фанаты требуют Лунина в основе Реала
15.08.2023, 11:52 16
Футбол
Вопрос наследия. Почему гений Лестера Варди отверг саудовские миллионы
Вопрос наследия. Почему гений Лестера Варди отверг саудовские миллионы
14.08.2023, 16:19 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем