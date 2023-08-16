ОФИЦИАЛЬНО. Марко Арнаутович вернулся в Интер

Миланский «Интер» официально сообщил о подписании 34-летнего форварда «Болоньи» Марко Арнаутовича. Речь идет о годичной аренде австрийца с опцией выкупа, которая при достижении определенных условий станет обязательной.

По информации СМИ, выкуп форварда сборной Австрии может обойтись «Интеру» в 10 миллионов евро с учетом бонусов.

Арнаутович уже выступал за «Интер» в сезоне 2009/2010 и выиграл с командой Лигу чемпионов. Правда, в том триумфальном сезоне Арнаутович провел за «нерадзурри» лишь три матча в Серии А.