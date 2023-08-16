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Лига Европы
16 августа 2023, 22:50 | Обновлено 16 августа 2023, 23:26
80
1

Тренер Славии: «Днепр-1 – это сильная команда. Они планируют отомстить»

Индржих Трпишовски принял участие в пресс-конференции перед игрой ЛЕ

16 августа 2023, 22:50 | Обновлено 16 августа 2023, 23:26
80
1
Тренер Славии: «Днепр-1 – это сильная команда. Они планируют отомстить»
scdnipro1.com.ua. Индржих Трпишовски

Наставник пражской «Славии» Индржих Трпишовски принял участие в пресс-конференции в Кошице (Словакия) накануне поединка команды против Днепра-1 в Лиге Европы.

– Якуб Громада приобрел для своих друзей и родственников 40 билетов. Выйдет ли он завтра в стартовом составе?

– Он заплатил многое за эти билеты, но это не гарантирует ему место в стартовом составе (улыбается), хотя он находится в очень хорошей форме, и сборы это подтвердили. Кстати, когда еще «Днепр» играл с «Панатинаикосом» в Кошице, он мне доложил, что Кошице – его родное место, и если мы будем играть с днепрянами, то сыграем именно там. Подождем до завтра, когда уже будет известен стартовый состав.

- Смогут ли вернуться в состав игроки, которые были до этого травмированы?

– Еще будет тренировка, но что касается Ондржея Лингра, то он перед матчем с «Банником» был готов на 25-30 процентов и этого не было достаточно для того, чтобы он сыграл. С нашим физиотерапевтом мы посовещались и решили, что не сможем его использовать в завтрашнем матче. Это очень досадно для нас.

– Как вы оцениваете шансы на проход в следующий раунд?

– После первой игры, закончившейся со счетом 3:0 в нашу пользу, у нас есть определенное преимущество и мы находимся в более выгодной позиции. Но мы уважаем соперника и мы хотим это преимущество сохранить и улучшить. Завтра у нас будет такое же настроение, как и на первую игру, несмотря на преимущество в счете. Хочу отметить, что «Днепр-1» – это отличная команда, в которой много сильных индивидуально игроков. Завтра они будут играть при домашней обстановке, и посмотрим, как это будет. Наша цель – пройти как можно дальше и обеспечить себе место в групповом раунде Лиги Европы.

– Что можете сказать об изменениях в «Днепре-1» и чего от них ждать?

– «Днепр-1» – это сильная команда, и они стремятся доказать то, что первая игра была ошибочной, и планируют отомстить за этот досадный для них результат. Они сделали разбор матча, возможно, выпустят других игроков в стартовом составе, и нужно отметить, что у них сильный подбор исполнителей. Днепр-1 до этого на равных играл с Панатинаикосом, который накануне победил Марсель, и это еще раз доказывает качество команды. Мы с ними тоже сыграли, и воображаем, что может представлять из себя наш соперник. Завтра для нас главное сохранить тот гандикап, который у нас есть. Возможно, мы перестроимся под более защитный вариант игры, чтобы сохранить результат.

– Известно, что фаны «Кошице» – друзья с фанами «Спарты», которая является принципиальным соперником для фанов «Славии». Какую вы ждете реакцию от них?

– Нас вчера уже встретили фанаты из Кошице возле нашей гостиницы. Очень много людей там собралось. Надеюсь на поддержку фанатов Кошице, а то, что они дружат со «Спартой», не испортит поддержку, которую мы можем получить.

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Лига Европы пресс-конференция Славия Прага Днепр-1 Днепр-1 - Славия Индржих Трпишовски
Источник СК Днепр-1
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alex55
кому будут мстить эти колхозники? Минаю, Оболони?
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