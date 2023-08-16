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  4. КУЧЕР: «Днепр-1 покажет характер. Нам нечего терять, мы можем только найти»
Украина. Премьер лига
16 августа 2023, 20:47 | Обновлено 16 августа 2023, 21:37
698
3

КУЧЕР: «Днепр-1 покажет характер. Нам нечего терять, мы можем только найти»

Главный тренер «Днепр-1» провел пресс-конференцию перед игрой со «Славией»

16 августа 2023, 20:47 | Обновлено 16 августа 2023, 21:37
698
3
КУЧЕР: «Днепр-1 покажет характер. Нам нечего терять, мы можем только найти»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер провел пресс-конференцию в Кошице (Словакия) накануне поединка команды в еврокубках.

– В Праге был не очень успешный матч для «Днепра-1». Что завтра будет ключевым в игре?

– Первый матч для нас получился не очень хорошим и по рисунку игры, и по результату, но завтра нам нечего терять, а мы можем только найти. В первую очередь это наше желание не проиграть борьбу и показать характер, чтобы отношение к нам было положительным.

– Как вам удается совмещать матчи еврокубков с важными играми в украинском чемпионате?

– Все матчи для на важные: и в еврокубках, и в чемпионате. Мы всегда настраиваемся на каждый матч. Это, конечно, нам тяжело дается, где-то мы делаем ротацию, чтобы ребята и отдыхали, потому что когда футболисты играют со свежей головой, то это гораздо лучше.

Во втором матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 17 августа встретятся «Днепр-1» и «Славия». Первая игра в Праге завершилась разгромным поражением украинского клуба со счётом 0:3.

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Лига Европы Александр Кучер пресс-конференция Славия Прага Днепр-1 Днепр-1 - Славия
Источник СК Днепр-1
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Alex196
Ничего они не сделают
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+4
MrStepanovM .
бла-бла-бла....
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+1
Перець
Чекаємо в лізі конференцій 
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