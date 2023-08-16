КУЧЕР: «Днепр-1 покажет характер. Нам нечего терять, мы можем только найти»

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер провел пресс-конференцию в Кошице (Словакия) накануне поединка команды в еврокубках.

– В Праге был не очень успешный матч для «Днепра-1». Что завтра будет ключевым в игре?

– Первый матч для нас получился не очень хорошим и по рисунку игры, и по результату, но завтра нам нечего терять, а мы можем только найти. В первую очередь это наше желание не проиграть борьбу и показать характер, чтобы отношение к нам было положительным.

– Как вам удается совмещать матчи еврокубков с важными играми в украинском чемпионате?

– Все матчи для на важные: и в еврокубках, и в чемпионате. Мы всегда настраиваемся на каждый матч. Это, конечно, нам тяжело дается, где-то мы делаем ротацию, чтобы ребята и отдыхали, потому что когда футболисты играют со свежей головой, то это гораздо лучше.

Во втором матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 17 августа встретятся «Днепр-1» и «Славия». Первая игра в Праге завершилась разгромным поражением украинского клуба со счётом 0:3.