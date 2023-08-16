В субботу будет дерби. Нагорняк потерял лидеров перед матчем с Подольем

«Эпицентр» под руководством Сергея Нагорняка успешно стартовал в чемпионате и Кубке (четыре победы и ничья), но потерял важных игроков.

Как стало известно Sport.ua, в субботнем дерби с «Подольем» команде из Каменца-Подольского не помогут сразу несколько основных исполнителей.

С трепетом в клубе ждут результатов углубленного медобследования центрального полузащитника Николая Миронюка — у бывшего игрока «Волыни» подозрение на серьезную травму.

Получше обстоят дела у защитника Владислава Кристина, еще в первом матче сезона с «Металлистом» повредившего голеностоп. Однако и он «Эпицентру» пока не помощник.

Под вопросом участие в областном дерби еще одного крайнего защитника, Александра Климца. Во вторник летний новичок команды (в предыдущем сезоне играл за «Карпаты») пропустил кубковый матч в Ивано-Франковске.

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Помимо выше названных, в заявке «Эпицентра» значится всего 18 футболистов, два из которых – вратари. Кстати, в ближайшее время клубный ростер должен пополнить еще один голкипер – 17-летний Глеб Бушняк. Контракт с ним уже подписан, но нужно дождаться документов из Испании, где футболист играл на любительском уровне с декабря прошлого года.

«Эпицентр» в первых трех турах чемпионата набрал 7 очков, обыграв на выезде «Металлист» (1:0) и «Хуст» (1:0) и сыграв дома вничью с «Агробизнесом» (1:1). В Кубке Украины команда Сергея Нагорняка уже преодолела два этапа, пройдя «Металлист» (2:1) и «Прикарпатье» (2:1). При этом оба кубковых противостояния каменчане провели на полях соперников.

Матч 4-го тура Первой лиги «Подолье» – «Эпицентр» состоится 19 августа. Начало – в 16:30.