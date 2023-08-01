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Украина. Первая лига
01 августа 2023, 11:09 | Обновлено 01 августа 2023, 11:13
222
0

Эпицентр временно остался без правых защитников

2 августа команда Сергея Нагорняка вновь сыграет с «Металлистом»

01 августа 2023, 11:09 | Обновлено 01 августа 2023, 11:13
222
0
Эпицентр временно остался без правых защитников
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Как стало известно Sport.ua, травма голеностопа, полученная защитником «Эпицентра» Владиславом Кристиным в стартовой игре чемпионата Первой лиги с «Металлистом» (1:0), не позволит ему принять участие в ближайшем матче команды с теми же харьковчанами в Кубке страны. Сомнительно, что один из братьев-близнецов Кристиных успеет восстановиться и к воскресному противостоянию с «Хустом» в чемпионате.

Таким образом, «Эпицентр» потерял уже второго правого защитника. Повредивший на сборах колено Александр Жмуйда пока тренируется отдельно от общей группы.

В минувшем сезоне 21-летний Владислав Кристин провел 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. 23-летний Жмуйда в 12 играх отметился 1 ассистом.

Матч второго предварительного раунда Кубка Украины «Металлист» – «Эпицентр» состоится 2 августа в Ужгороде. Начало – в 17:00.

По итогам предыдущего сезона «Эпицентр» занял шестое место в Первой лиге.

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Эпицентр Каменец-Подольский Сергей Нагорняк Кубок Украины по футболу инсайд Металлист Харьков Владислав Кристин
Источник Sport.ua
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