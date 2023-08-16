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Англия
16 августа 2023, 17:17 | Обновлено 16 августа 2023, 17:21
196
0

Новичок Арсенала Тимбер порвал переднюю крестообразную связку

Юрриен выбыл на продолжительное время

16 августа 2023, 17:17 | Обновлено 16 августа 2023, 17:21
196
0
Новичок Арсенала Тимбер порвал переднюю крестообразную связку
ФК Арсенал. Юрриен Тимбер

У новичка «Арсенала» Юрриена Тимбера диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«После детального обследования, проведенного в субботу специалистами-консультантами, мы можем подтвердить, что Юрриен Тимбер получил травму передней крестообразной связки правого колена.

В ближайшие дни Юрриену будет сделана операция, и он на некоторое время выбывает из строя.

Поддержка и опыт нашей медицинской команды и всех сотрудников клуба теперь будут направлены на программу реабилитации Юрриена, чтобы он хорошо восстановился и как можно скорее вернулся к игре», – сказано в сообщении клуба.

Травму он получил в матче первого тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (победа 2:1).

Тимбер перешел в «Арсенал» из «Аякса» лишь месяц назад за 40 миллионов евро. Матч с «Ноттингем Форест» был для него лишь вторым в новом клубе – ранее он выходил на поле в поединке за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».

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травма Арсенал Лондон травма колена Юрриен Тимбер
Источник ФК Арсенал Лондон
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