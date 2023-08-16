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Лига конференций
16 августа 2023, 16:42 | Обновлено 16 августа 2023, 16:49
450
1

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Динамо – Арис

Поединок состоится в четверг, 17 августа, в 20:00 по Киеву

16 августа 2023, 16:42 | Обновлено 16 августа 2023, 16:49
450
1
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Динамо – Арис
ФК Динамо

17 августа состоится ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Динамо» примет «Арис». Матч состоится в Бухаресте, на стадионе «Джулешти».

Арбитр из Австрии Себастьян Гисгамер даст стартовый свисток в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что в первом поединке «Арис» неожиданно победил со счетом 1:0.

Динамо – Арис. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

В прямом эфире поединок покажет телеканал 2+2. Также встречу можно посмотреть на YouTube-канале «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Динамо – Арис.

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Динамо – Арис. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Назначен судья на ответный матч Динамо с Арисом в Бухаресте
где смотреть Динамо - Арис
Источник Sport.ua
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Пінгвін Антарктичний
Для окупованих територій на ютубі знов трансляція буде забанена?
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