17 августа состоится ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Динамо» примет «Арис». Матч состоится в Бухаресте, на стадионе «Джулешти».

Арбитр из Австрии Себастьян Гисгамер даст стартовый свисток в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что в первом поединке «Арис» неожиданно победил со счетом 1:0.

Динамо – Арис. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

В прямом эфире поединок покажет телеканал 2+2. Также встречу можно посмотреть на YouTube-канале «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Динамо – Арис.