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Украина. Премьер лига
16 августа 2023, 16:43 |
491
0

АРИЭЛЬСОН: «Меня поразила Украинская Премьер-лига своей интенсивностью»

Форвард-новичок «Полесья» дал первое интервью в новом клубе

16 августа 2023, 16:43 |
491
0
АРИЭЛЬСОН: «Меня поразила Украинская Премьер-лига своей интенсивностью»
ФК Полесье. Ариэльсон

Бразильский форвард-новичок житомирского «Полесья» Ариэльсон в первом интервью после перехода рассказал о себе, своих игровых качествах и сравнил УПЛ с чемпионатом Бразилии.

Охарактеризуй себя как игрока, какие именно футбольные качества в себе выделяешь?

– Обо мне говорят, что я достаточно быстрый футболист, который хорошо справляется с мячом, хорошо чувствует позицию и хорош в завершении. Добавлю, что мне нравится не только завершать, но и ассистировать партнерам.

В «Полесье» играет еще не так много иностранцев. Как сейчас проходит процесс твоей адаптации, с кем ты уже общался и какие у тебя первые впечатления от клуба, что следует улучшить с нашей стороны?

– Пока я хорошо познакомился с Бени Макуана, он пока единственный легионер в команде. Но я не могу сказать, что мы не общаемся с другими футболистами. Все меня встретили очень хорошо и тепло меня приняли. Меня поразил тренировочный центр. Я уже проводил тренировки с командой, и я приятно удивлен работоспособностью, обученностью всех футболистов. Могу сказать, что я с нетерпением жду выхода на поле и первой игры в футболке клуба «Полесье».

Как бы ты описал украинский чемпионат и что бы выделил в украинских командах?

– У меня была информация по чемпионату Премьер-лиги. Хочу заметить, что меня поразила Украинская Премьер-лига своей интенсивностью. Это чемпионат, турнир, в котором высокая конкуренция. Я могу сравнить с Чемпионатом Бразилии, и я хочу сказать, что многие матчи по интенсивности, по уровню конкуренции, не уступают УПЛ. Поэтому я хочу попробовать свои силы.

Есть ли игроки, на которых ты ориентируешься в футболе?

– Я слежу за Каримом Бензема. Мне очень нравится много его качеств: как он ведет себя, как играет, как он ведет себя в штрафной плоскости, как он действует в завершающей стадии атаки, как он действует, ассистируя партнерам. Я могу сказать, что у него практически нет слабых мест, как у игрока и нападающего.

Какой стиль футбола тебе больше нравится и какой ты считаешь наиболее актуальным для современного футбола?

– По моей позиции понятно, что футбол атакующий, комбинационный, с обилием моментов, с большой возможностью по взятию ворот. Но футбол это не только атака, нужен баланс. Конечно, мне проще говорить об атакующих действиях, где я чувствую себя свободно. Что касается позиции и использования свободного пространства, что касается выхода на точку, где можно лучше завершить или передать партнеру.

Сейчас Украина ведет войну против России, которая хочет захватить часть нашей страны. Какое у тебя отношение к этой ситуации и что ты узнавал о ситуации здесь перед тем, как приехать в «Полесье»?

– Наверное, уже всем известна ситуация. До предложения и уже после, я интересовался. Это ужасно, что война в стране. Война – это всегда плохо, но я уже здесь. Надеюсь, что своей формой и своим отношением к игре я принесу людям радость в это тяжелое время.

ВИДЕО. Интервью Ариэльсона

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Полесье Житомир Украинская Премьер-лига Ариэльсон чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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