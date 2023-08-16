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Германия
16 августа 2023, 12:36 | Обновлено 16 августа 2023, 12:38
63
0

Даниил КРЕВСУН: «Хотим выграть юношескую Бундеслигу»

Украинец – об адаптации в команде U-19 дортмундской «Боруссии» и задачах коллектива

16 августа 2023, 12:36 | Обновлено 16 августа 2023, 12:38
63
0
Даниил КРЕВСУН: «Хотим выграть юношескую Бундеслигу»
ФК Боруссия Дортмунд. Даниил Кревсун

18-летний Даниил Кревсун, который с января этого года играет в структуре дортмундской «Боруссии», в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о своей адаптации в команде U-19 «шмелей» и раскрыл ее турнирные планы.

Напомним, в воскресенье, 13 августа, в матче «Боруссии» U-19 со сверстниками из «Байера» (3:1) Кревсун стал автором второго гола «шмелей». Как выяснилось, за команду из Дортмунда Даниил забил уже не впервые.

– К юношеской команде «Боруссии» ты присоединился зимой этого года. Весной была адаптация. Сейчас начался новый сезон. Насколько ты уже стал своим в команде?

– Я считаю, что моя адаптация в команде уже полностью завершилась. В ней я сейчас уже как рыба в воде. Перед началом сезона у нас были подготовительные сборы. Во время их проведения мы все в команде очень сблизились, стали как родные. То есть, обстановка в коллективе очень классная, в ней приятно находиться.

– Даниил, какие цели на сезон у «Боруссии» U-19?

– Команда «Боруссия» U-19 Дортмунд, по моему мнению, является лучшей в юношеской Бундеслиге. Поэтому неудивительно, что мы хотим занять первое место в лиге на финише сезона. Также мы хотим сделать максимум в Юношеской Лиге чемпионов. Будем мы выступать еще в двух национальных кубковых турнирах. Я считаю, что и там мы должны быть первыми. Сделать это конечно будет трудно, но мы будем для этого делать все возможное.

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Даниил Кревсун чемпионат Германии по футболу Юношеская лига УЕФА Бундеслига Боруссия Дортмунд U-19
Источник Sport.ua
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