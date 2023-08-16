Даниил КРЕВСУН: «Было обидно, что не вызвали в Шахтер U19»

18-летний хавбек Даниил Кревсун, который выступает за команду U-19 дортмундской «Боруссии», в эксклюзивном интервью Sport.ua вспомнил период карьеры, когда он был вынужден покинуть академию донецкого «Шахтера». Также молодой украинец поделился планами в отношении юношеской сборной команды Украины.

– В Украине ты до последнего времени был в системе донецкого «Шахтера». Затем состоялся твой переезд в Германию, где сначала была команда «Пройсен Мюнстер», а дальше – «Боруссия» Дортмунд. Не жалеешь о том, что уехал из «Шахтера»?

– Сначала было очень обидно, что меня не вызвали в команду U-19 донецкого «Шахтера». Я не знал, что делать дальше, как быть. Но уже через полгода после этого я попал в «Боруссию» Дортмунд. Сейчас я понимаю, что пока что в моей жизни не было ничего лучшего, чем есть сейчас. Если бы я вернулся в «Шахтер», то не достиг бы того, тех результатов, которые имею сегодня.

– По твоему мнению, ты в Дортмунде насколько близко находишься к юношеской сборной Украины?

– Играть за сборную Украины – это моя мечта. Но пока никто по этому поводу со мной не контактировал. Мне остается работать и доказывать свое желание быть вызванным в юношескую сборную Украины.