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16 августа 2023, 09:59 |
2536
0

Таловеров покинет Славию. Назван клуб, который выкупит контракт украинца

Максим станет полноценным игроком ЛАСКа

16 августа 2023, 09:59 |
2536
0
Таловеров покинет Славию. Назван клуб, который выкупит контракт украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

23-летний украинский защитник Максим Таловеров сегодня, 16 августа, покинет чешский футбольный клуб «Славия» Прага.

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, австрийская команда ЛАСК полноценно выкупит контракт украинца.

Первую часть сезона 2022/23 Таловеров выступал на правах аренды за «Слован» Либерец, а после Нового года переехал в аренду в Австрию в ЛАСК. Контракт со «Славией» действует до лета 2026 года. В прошлой кампании Максим провел 13 матчей за ЛАСК.

Ранее Таловеров подтвердил информацию Sport.ua о том, что «Айнтрахт» и «Вердер» заинтересованы в его услугах, однако официальных предложений от клубов не было. Также сообщалось и об интересе «Вест Хэма» к Максиму.

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Максим Таловеров аренда игрока трансферы Славия Прага ЛАСК ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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