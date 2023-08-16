Вечером 16 августа состоится поединок за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Севилья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Пирее (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис», начало – в 22:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне команда Аепа Гвардиолы впервые выиграла Лигу чемпионов, а «Севилья» получила трофей Лиги Европы в 7-й раз.

Манчестер Сити – Севилья. Суперкубок УЕФА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча за трофей проводит видеосервис MEGOGO.