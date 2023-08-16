Манчестер Сити – Севилья. Суперкубок УЕФА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 августа в 22:00 видеотрансляцию матча за первый трофей сезона
Вечером 16 августа состоится поединок за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Севилья».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в Пирее (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис», начало – в 22:00 по киевскому времени.
В прошлом сезоне команда Аепа Гвардиолы впервые выиграла Лигу чемпионов, а «Севилья» получила трофей Лиги Европы в 7-й раз.
Манчестер Сити – Севилья. Суперкубок УЕФА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча за трофей проводит видеосервис MEGOGO.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Греческий «Панатинаикос» выбил из борьбы французский «Марсель»
Сборная Испании в драматичной концовке вырвала победу над командой Швеции