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Суперкубок УЕФА
Манчестер Сити
16.08.2023 22:00 - : -
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Суперкубок УЕФА
16 августа 2023, 06:41 | Обновлено 16 августа 2023, 07:18
829
0

Манчестер Сити – Севилья. Суперкубок УЕФА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 августа в 22:00 видеотрансляцию матча за первый трофей сезона

16 августа 2023, 06:41 | Обновлено 16 августа 2023, 07:18
829
0
Манчестер Сити – Севилья. Суперкубок УЕФА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 августа состоится поединок за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Севилья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Пирее (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис», начало – в 22:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне команда Аепа Гвардиолы впервые выиграла Лигу чемпионов, а «Севилья» получила трофей Лиги Европы в 7-й раз.

Манчестер Сити – Севилья. Суперкубок УЕФА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча за трофей проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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