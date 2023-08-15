Кочергин с Ракувом пробился в 4-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Польский «Ракув» прошел греческий «Арис» и вышел в 4-й раунд ЛЧ
Вечером 15 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Польский «Ракув» прошел кипрский «Арис» и вышел в 4-й раунд ЛЧ.
Первая игра на домашнем поле в польской Ченстохове завершилась победой красно-синих (2:1). Во втором матче снова зафиксирована победа польской команды (1:0), и противостояние завершилось в пользу Ракува.
Украинский форвард Владислав Кочергин вышел на поле в основном составе Ракува и был заменен на 86-й минуте.
Красно-синие далее в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов сыграют против победителя пары Копенгаген – Спарта Прага, матчи Q4 пройдут 22 и 29 августа.
Лига чемпионов 2023/24
3-й раунд квалификации. Ответные матчи, 15 августа
Арис (Кипр) – Ракув (Польша) – 0:1 (первый матч – 1:2)
Голы: Тудор, 49
Маккаби Хайфа (Израиль) – Слован Братислава (Словакия) – 3:1 (первый матч – 2:1)
Голы: Пьерро, 29, Саба, 45+2, Давид, 90+3 –Толич, 85
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