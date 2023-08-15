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Лига Чемпионов
Арис Лимасол
15.08.2023 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 0 : 1
Ракув Проходит дальше
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Лига чемпионов
15 августа 2023, 22:30 | Обновлено 15 августа 2023, 22:59
677
4

Кочергин с Ракувом пробился в 4-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Польский «Ракув» прошел греческий «Арис» и вышел в 4-й раунд ЛЧ

15 августа 2023, 22:30 | Обновлено 15 августа 2023, 22:59
677
4
Кочергин с Ракувом пробился в 4-й раунд квалификации Лиги чемпионов
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Вечером 15 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Польский «Ракув» прошел кипрский «Арис» и вышел в 4-й раунд ЛЧ.

Первая игра на домашнем поле в польской Ченстохове завершилась победой красно-синих (2:1). Во втором матче снова зафиксирована победа польской команды (1:0), и противостояние завершилось в пользу Ракува.

Украинский форвард Владислав Кочергин вышел на поле в основном составе Ракува и был заменен на 86-й минуте.

Красно-синие далее в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов сыграют против победителя пары Копенгаген – Спарта Прага, матчи Q4 пройдут 22 и 29 августа.

Лига чемпионов 2023/24

3-й раунд квалификации. Ответные матчи, 15 августа

Арис (Кипр) Ракув (Польша) – 0:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Тудор, 49

Маккаби Хайфа (Израиль) – Слован Братислава (Словакия) – 3:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Пьерро, 29, Саба, 45+2, Давид, 90+3 –Толич, 85

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Арис Лимасол Ракув Владислав Кочергин Лига чемпионов Маккаби Хайфа Слован Братислава
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Віталій Ткачук
Ракув творить історію, а наші неспроможні ні на що. А, брешу: спроможні лише на відмазки.
Ответить
+1
Summertime
Не испортили праздник Войску Польскому.
Ответить
0
Alex T
Чего его в сборную не берут?!
Ответить
0
Yura Юрий
Ракув может обыграть Арис, а Динамо нет?
Ответить
-1
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