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Испания
15 августа 2023, 19:43 | Обновлено 15 августа 2023, 19:57
504
0

Мбаппе не будет. Трансферное окно для Реала закрыто

Подписание Кепы Аррисабалаги было последним

15 августа 2023, 19:43 | Обновлено 15 августа 2023, 19:57
504
0
Мбаппе не будет. Трансферное окно для Реала закрыто
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» отказалось от попыток подписать форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе нынешним летом. Об этом сообщают испанские СМИ.

На этом нынешнее летнее трансферное окно для «Реала» закрыто. Состав команды Карло Анчелотти полностью укомплектован, трансфер голкипера Кепы Аррисабалаги был для мадридского клуба последним.

Напомним, недавно тяжелую травму получил ключевой центральный защитник «Реала» Эдер Милитао. Замену 25-летнему бразильцу руководство «Сливочных» искать не будет.

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Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Килиан Мбаппе ПСЖ Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти трансферы Лиги 1
Источник El Chiringuito
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