Мбаппе не будет. Трансферное окно для Реала закрыто

Руководство мадридского «Реала» отказалось от попыток подписать форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе нынешним летом. Об этом сообщают испанские СМИ.

На этом нынешнее летнее трансферное окно для «Реала» закрыто. Состав команды Карло Анчелотти полностью укомплектован, трансфер голкипера Кепы Аррисабалаги был для мадридского клуба последним.

Напомним, недавно тяжелую травму получил ключевой центральный защитник «Реала» Эдер Милитао. Замену 25-летнему бразильцу руководство «Сливочных» искать не будет.