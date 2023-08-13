ОФИЦИАЛЬНО. Реал подтвердил тяжелую травму Милитао

«Реал» официально сообщил о том, что у центрального защитника команды Эдера Милитао разрыв крестообразных связок колена. В ближайшие дни 25-летний бразильский защитник перенесет операцию. Сроки восстановления после таких травм – как минимум шесть месяцев.

Информация о том, что у Милитао, возможно, разрыв крестообразных связок колена, уже появилась в СМИ сегодня утром.

Это уже вторая аналогичная травма игроков основы «Реала» за неделю. Ранее такую же травму получил основной вратарь команды Тибо Куртуа.