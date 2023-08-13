Испания13 августа 2023, 15:53 |
609
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подтвердил тяжелую травму Милитао
У защитника разрыв крестообразных связок колена
13 августа 2023, 15:53 |
609
0
«Реал» официально сообщил о том, что у центрального защитника команды Эдера Милитао разрыв крестообразных связок колена. В ближайшие дни 25-летний бразильский защитник перенесет операцию. Сроки восстановления после таких травм – как минимум шесть месяцев.
Информация о том, что у Милитао, возможно, разрыв крестообразных связок колена, уже появилась в СМИ сегодня утром.
Это уже вторая аналогичная травма игроков основы «Реала» за неделю. Ранее такую же травму получил основной вратарь команды Тибо Куртуа.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 августа 2023, 15:38 0
Тренер покинул свой пост
Футбол | 13 августа 2023, 14:57 15
Команды провели боевой матч с голами, забитыми в самой концовке
Футбол | 13.08.2023, 09:01
Футбол | 13.08.2023, 07:00
Бокс | 13.08.2023, 02:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.08.2023, 09:02 5
12.08.2023, 20:00 10
13.08.2023, 09:05 2
12.08.2023, 19:41 86
12.08.2023, 23:24 4
11.08.2023, 17:00 14
11.08.2023, 19:49 21
11.08.2023, 23:03