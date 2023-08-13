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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал подтвердил тяжелую травму Милитао
Испания
13 августа 2023, 15:53 |
609
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал подтвердил тяжелую травму Милитао

У защитника разрыв крестообразных связок колена

13 августа 2023, 15:53 |
609
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подтвердил тяжелую травму Милитао
ФК Реал Мадрид. Эдер Милитао

«Реал» официально сообщил о том, что у центрального защитника команды Эдера Милитао разрыв крестообразных связок колена. В ближайшие дни 25-летний бразильский защитник перенесет операцию. Сроки восстановления после таких травм – как минимум шесть месяцев.

Информация о том, что у Милитао, возможно, разрыв крестообразных связок колена, уже появилась в СМИ сегодня утром.

Это уже вторая аналогичная травма игроков основы «Реала» за неделю. Ранее такую же травму получил основной вратарь команды Тибо Куртуа.

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Источник ФК Реал Мадрид
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