Реал может надолго потерять еще одного ключевого игрока
У Эдера Милитао травма колена
Вчера «Реал» в первом туре Ла Лиги обыграл «Атлетик» Бильбао со счетом 2:0. В начале второго тайма центральный защитник команды Эдер Милитао получил травму колена и был заменен на Антонио Рюдигера.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не исключает возможность того, что у Милитао разрыв крестообразных связок колена:
«У него вывих колена. Это выглядит не очень хорошо. Пока мы ничего не исключаем, в том числе, возможный разрыв крестообразной связки».
Напомним, ранее разрыв крестообразных связок колена получил основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа. Сроки восстановления после такой травмы – минимум полгода.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем забил гол, реализовав свой единственный момент в поединке
Смотрите видеообзор матча 1-го тура АПЛ