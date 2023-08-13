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Испания
13 августа 2023, 12:55 |
428
0

Реал может надолго потерять еще одного ключевого игрока

У Эдера Милитао травма колена

13 августа 2023, 12:55 |
428
0
Реал может надолго потерять еще одного ключевого игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдер Милитао

Вчера «Реал» в первом туре Ла Лиги обыграл «Атлетик» Бильбао со счетом 2:0. В начале второго тайма центральный защитник команды Эдер Милитао получил травму колена и был заменен на Антонио Рюдигера.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не исключает возможность того, что у Милитао разрыв крестообразных связок колена:

«У него вывих колена. Это выглядит не очень хорошо. Пока мы ничего не исключаем, в том числе, возможный разрыв крестообразной связки».

Напомним, ранее разрыв крестообразных связок колена получил основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа. Сроки восстановления после такой травмы – минимум полгода.

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Эдер Милитао Реал Мадрид травма травма колена Карло Анчелотти
Источник The Athletic
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