Реал может надолго потерять еще одного ключевого игрока

Вчера «Реал» в первом туре Ла Лиги обыграл «Атлетик» Бильбао со счетом 2:0. В начале второго тайма центральный защитник команды Эдер Милитао получил травму колена и был заменен на Антонио Рюдигера.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не исключает возможность того, что у Милитао разрыв крестообразных связок колена:

«У него вывих колена. Это выглядит не очень хорошо. Пока мы ничего не исключаем, в том числе, возможный разрыв крестообразной связки».

Напомним, ранее разрыв крестообразных связок колена получил основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа. Сроки восстановления после такой травмы – минимум полгода.