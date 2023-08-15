Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Волынец начал беговой этап реабилитации
Украина. Премьер лига
15 августа 2023, 16:22 | Обновлено 15 августа 2023, 16:25
187
0

Волынец начал беговой этап реабилитации

Голкипер «Днепра-1» восстанавливается после сотрясения мозга

15 августа 2023, 16:22 | Обновлено 15 августа 2023, 16:25
187
0
Волынец начал беговой этап реабилитации
СК Днепр-1. Евгений Волынец

Вратарь «Днепра-1» Евгений Волынец продолжает курс реабилитации после полученного сотрясения мозга в матче квалификации Лиги чемпионов с «Панатинаикосом». Ранее, напомним, днепровский клуб сообщил, что голкипер выбыл из игры на несколько недель.

Как стало известно Sport.ua, 29-летний Волынец во вторник, 15 августа, приступил к беговым тренировкам.

Сам голкипер признался, что клубные врачи не дают никаких прогнозов относительно окончательных сроков его восстановления.

«У меня пока не было физических нагрузок. Сейчас начнутся, и будем смотреть, как организм будет реагировать», – рассказал Евгений Волынец.

Напомним, несколько дней назад Волынец во второй раз стал отцом.

По теме:
Неожиданный лидер, Ворскла на дне, сложная победа Шахтера
Названы сроки возвращения Судакова в общую группу Шахтера
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?
Евгений Волынец Днепр-1 травма восстановление инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
Футбол | 14 августа 2023, 19:02 46
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией

Команда Патрика ван Леувена снова едва не стала жертвой медленного футбола после перерыва

Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Футбол | 15 августа 2023, 13:06 1
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу

Сборная Испании в драматичной концовке вырвала победу над командой Швеции

Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Футбол | 15.08.2023, 08:51
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:1. Мяч Мане, без Роналду не справились. Видео
Футбол | 15.08.2023, 11:07
Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:1. Мяч Мане, без Роналду не справились. Видео
Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:1. Мяч Мане, без Роналду не справились. Видео
Капитан Северной Македонии отказался играть за сборную. Все из-за тренера
Футбол | 15.08.2023, 09:46
Капитан Северной Македонии отказался играть за сборную. Все из-за тренера
Капитан Северной Македонии отказался играть за сборную. Все из-за тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
13.08.2023, 20:34 50
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал конкурента Лунину
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал конкурента Лунину
14.08.2023, 12:18 32
Футбол
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
14.08.2023, 01:50 2
Теннис
Один из самых успешных гольфистов за карьеру сделал ставки на сумму $1 млрд
Один из самых успешных гольфистов за карьеру сделал ставки на сумму $1 млрд
14.08.2023, 09:22
Другие виды
ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
14.08.2023, 14:08 3
Футбол
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на ОИ-2024
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на ОИ-2024
13.08.2023, 23:05
Баскетбол
Ради US Open. Свитолина отказалась от выступлений в Цинциннати
Ради US Open. Свитолина отказалась от выступлений в Цинциннати
15.08.2023, 03:16 1
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
13.08.2023, 23:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем