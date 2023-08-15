Волынец начал беговой этап реабилитации

Вратарь «Днепра-1» Евгений Волынец продолжает курс реабилитации после полученного сотрясения мозга в матче квалификации Лиги чемпионов с «Панатинаикосом». Ранее, напомним, днепровский клуб сообщил, что голкипер выбыл из игры на несколько недель.

Как стало известно Sport.ua, 29-летний Волынец во вторник, 15 августа, приступил к беговым тренировкам.

Сам голкипер признался, что клубные врачи не дают никаких прогнозов относительно окончательных сроков его восстановления.

«У меня пока не было физических нагрузок. Сейчас начнутся, и будем смотреть, как организм будет реагировать», – рассказал Евгений Волынец.

Напомним, несколько дней назад Волынец во второй раз стал отцом.