ФОТО. Вратарь Днепра-1 во второй раз стал отцом

Значительное событие произошло в жизни голкипера Днепра-1 Евгения Волынца.

Жена Ольга подарила ему второго сына. Малыш (3800 гр, 53 см) вместе с мамой чувствуют себя хорошо.

Супруги пока еще не определились с именем новорожденного.

Клуб Днепр-1 поздравил всю семью Евгения и пожелал здоровья, счастья и согласия.