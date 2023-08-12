Украина. Премьер лига12 августа 2023, 04:43 | Обновлено 12 августа 2023, 04:51
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ФОТО. Вратарь Днепра-1 во второй раз стал отцом
У голкипера Евгения Волынца родился второй сын
12 августа 2023, 04:43 | Обновлено 12 августа 2023, 04:51
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Значительное событие произошло в жизни голкипера Днепра-1 Евгения Волынца.
Жена Ольга подарила ему второго сына. Малыш (3800 гр, 53 см) вместе с мамой чувствуют себя хорошо.
Супруги пока еще не определились с именем новорожденного.
Клуб Днепр-1 поздравил всю семью Евгения и пожелал здоровья, счастья и согласия.
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