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Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 04:43 | Обновлено 12 августа 2023, 04:51
65
0

ФОТО. Вратарь Днепра-1 во второй раз стал отцом

У голкипера Евгения Волынца родился второй сын

12 августа 2023, 04:43 | Обновлено 12 августа 2023, 04:51
65
0
ФОТО. Вратарь Днепра-1 во второй раз стал отцом
Instagram. Евгений Волынец

Значительное событие произошло в жизни голкипера Днепра-1 Евгения Волынца.

Жена Ольга подарила ему второго сына. Малыш (3800 гр, 53 см) вместе с мамой чувствуют себя хорошо.

Супруги пока еще не определились с именем новорожденного.

Клуб Днепр-1 поздравил всю семью Евгения и пожелал здоровья, счастья и согласия.

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Днепр-1 Евгений Волынец рождение ребенка lifestyle фото
Источник СК Днепр-1
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