Днепр-1 назвал сроки восстановления Волынца после жуткой травмы

СК «Днепр-1» официально сообщил, что голкипер Евгений Волынец выбыл на несколько недель.

Сообщается, что более точный срок восстановления будет определен в процессе реабилитации. У Евгения было диагностировано сотрясение мозга, также у футболиста достаточно глубокий порез на шее.

Отметим, что Волынец получил жуткую травму после столкновения с игроком «Панатинаикоса» во вчерашнем матче Лиги чемпионов и был сразу направлен в больницу в Афинах. После обследования и оказания помощи он вернулся в расположение команды.

- Чувствую себя уже немного лучше и надеюсь вскоре вернуться в строй, - сказал Евгений утром, - Вчера, пока был в больнице, пересмотрел тот эпизод, и вместе с врачом следили за развитием событий в матче. Ребята молодцы, хорошо играли. Хочу их поблагодарить за поддержку, сейчас это очень важно для меня.

Сейчас Евгений Волынец вместе с командой отправился в Украину.