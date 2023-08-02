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Лига чемпионов
02 августа 2023, 12:52 | Обновлено 02 августа 2023, 12:53
1176
0

Днепр-1 назвал сроки восстановления Волынца после жуткой травмы

29-летний голкипер выбыл на несколько недель

02 августа 2023, 12:52 | Обновлено 02 августа 2023, 12:53
1176
0
Днепр-1 назвал сроки восстановления Волынца после жуткой травмы
СК Днепр-1

СК «Днепр-1» официально сообщил, что голкипер Евгений Волынец выбыл на несколько недель.

Сообщается, что более точный срок восстановления будет определен в процессе реабилитации. У Евгения было диагностировано сотрясение мозга, также у футболиста достаточно глубокий порез на шее.

Отметим, что Волынец получил жуткую травму после столкновения с игроком «Панатинаикоса» во вчерашнем матче Лиги чемпионов и был сразу направлен в больницу в Афинах. После обследования и оказания помощи он вернулся в расположение команды.

- Чувствую себя уже немного лучше и надеюсь вскоре вернуться в строй, - сказал Евгений утром, - Вчера, пока был в больнице, пересмотрел тот эпизод, и вместе с врачом следили за развитием событий в матче. Ребята молодцы, хорошо играли. Хочу их поблагодарить за поддержку, сейчас это очень важно для меня.

Сейчас Евгений Волынец вместе с командой отправился в Украину.

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Панатинаикос травма сотрясение мозга Евгений Волынец Днепр-1 Лига чемпионов травма головы Панатинаикос - Днепр-1
Источник СК Днепр-1
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