Коленом в голову. Волынец получил травму в матче против Панатинаикоса

Голкипер «Днепра-1» Евгений Волынец получил серьезную травму в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Панатинаикоса».

На 33-й минуте после разрезной передачи Паласиос выскочил один на один с Волынцом и попал ему коленом в голову. Голкиперу оказывали помощь, но продолжить встречу он не смог.

Волынца вынесли с поля на носилках и увезли в больницу. Евгения заменил 19-летний Яков Кинарейкин.

После первой половины встречи счет ничейный - 1:1. Первый матч выиграли греки (3:1).