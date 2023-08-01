Коленом в голову. Волынец получил травму в матче против Панатинаикоса
Евгений не смог доиграть дебютный матч в составе команды
Голкипер «Днепра-1» Евгений Волынец получил серьезную травму в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Панатинаикоса».
На 33-й минуте после разрезной передачи Паласиос выскочил один на один с Волынцом и попал ему коленом в голову. Голкиперу оказывали помощь, но продолжить встречу он не смог.
Волынца вынесли с поля на носилках и увезли в больницу. Евгения заменил 19-летний Яков Кинарейкин.
После первой половины встречи счет ничейный - 1:1. Первый матч выиграли греки (3:1).
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