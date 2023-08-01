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  4. Коленом в голову. Волынец получил травму в матче против Панатинаикоса
Лига чемпионов
01 августа 2023, 21:44 | Обновлено 01 августа 2023, 22:36
1331
0

Коленом в голову. Волынец получил травму в матче против Панатинаикоса

Евгений не смог доиграть дебютный матч в составе команды

01 августа 2023, 21:44 | Обновлено 01 августа 2023, 22:36
1331
0
Коленом в голову. Волынец получил травму в матче против Панатинаикоса
ФК Днепр-1. Артем Довбик

Голкипер «Днепра-1» Евгений Волынец получил серьезную травму в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Панатинаикоса».

На 33-й минуте после разрезной передачи Паласиос выскочил один на один с Волынцом и попал ему коленом в голову. Голкиперу оказывали помощь, но продолжить встречу он не смог.

Волынца вынесли с поля на носилках и увезли в больницу. Евгения заменил 19-летний Яков Кинарейкин.

После первой половины встречи счет ничейный - 1:1. Первый матч выиграли греки (3:1).

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Панатинаикос Днепр-1 Лига чемпионов Панатинаикос - Днепр-1 видео Евгений Волынец Яков Кинарейкин
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