Женская сборная Испании добилась исторического достижения

Во вторник, 15 августа, на чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, сборная Испании завоевала путевку в финал, добившись победы в матче 1/2 финала над Швецией – 2:1.

Испанки сыграют в решающем матче мундиаля впервые в истории. Ранее команда Испании ни разу не попадала в топ-4 чемпионатов мира, которые, напомним, проводятся у женщин, начиная с 1991 года.

20 августа в Сиднее сборная Испании сыграет в финале ЧМ-2023 с победителем второго полуфинала Австралия – Англия, который состоится в среду, 16-го числа.

Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты