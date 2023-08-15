Женская сборная Испании добилась исторического достижения
«Фурия роха» сыграет в финале чемпионата мира 2023 года
Во вторник, 15 августа, на чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, сборная Испании завоевала путевку в финал, добившись победы в матче 1/2 финала над Швецией – 2:1.
Испанки сыграют в решающем матче мундиаля впервые в истории. Ранее команда Испании ни разу не попадала в топ-4 чемпионатов мира, которые, напомним, проводятся у женщин, начиная с 1991 года.
20 августа в Сиднее сборная Испании сыграет в финале ЧМ-2023 с победителем второго полуфинала Австралия – Англия, который состоится в среду, 16-го числа.
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
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