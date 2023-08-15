Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женская сборная Испании добилась исторического достижения
Чемпионат мира
15 августа 2023, 14:15 | Обновлено 15 августа 2023, 14:21
339
0

Женская сборная Испании добилась исторического достижения

«Фурия роха» сыграет в финале чемпионата мира 2023 года

15 августа 2023, 14:15 | Обновлено 15 августа 2023, 14:21
339
0
Женская сборная Испании добилась исторического достижения
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 15 августа, на чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, сборная Испании завоевала путевку в финал, добившись победы в матче 1/2 финала над Швецией – 2:1.

Испанки сыграют в решающем матче мундиаля впервые в истории. Ранее команда Испании ни разу не попадала в топ-4 чемпионатов мира, которые, напомним, проводятся у женщин, начиная с 1991 года.

20 августа в Сиднее сборная Испании сыграет в финале ЧМ-2023 с победителем второго полуфинала Австралия – Англия, который состоится в среду, 16-го числа.

Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты

По теме:
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Испания (ж) – Швеция (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Их осталось 4. На женском чемпионате мира определись все полуфиналисты
чемпионат мира по футболу среди женщин женская сборная Испании по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Капитан Северной Македонии отказался играть за сборную. Все из-за тренера
Футбол | 15 августа 2023, 09:46 4
Капитан Северной Македонии отказался играть за сборную. Все из-за тренера
Капитан Северной Македонии отказался играть за сборную. Все из-за тренера

Отношения между Стефаном Ристовски и Благоя Милевски испортились

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?
Футбол | 14 августа 2023, 23:49 13
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?

14 августа завершился 3-й тур Украинской Премьер-лиги

Фанаты требуют Лунина в основе Реала
Футбол | 15.08.2023, 11:52
Фанаты требуют Лунина в основе Реала
Фанаты требуют Лунина в основе Реала
Вопрос наследия. Почему гений Лестера Варди отверг саудовские миллионы
Футбол | 14.08.2023, 16:19
Вопрос наследия. Почему гений Лестера Варди отверг саудовские миллионы
Вопрос наследия. Почему гений Лестера Варди отверг саудовские миллионы
Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:1. Мяч Мане, без Роналду не справились. Видео
Футбол | 15.08.2023, 11:07
Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:1. Мяч Мане, без Роналду не справились. Видео
Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:1. Мяч Мане, без Роналду не справились. Видео
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Один из самых успешных гольфистов за карьеру сделал ставки на сумму $1 млрд
Один из самых успешных гольфистов за карьеру сделал ставки на сумму $1 млрд
14.08.2023, 09:22
Другие виды
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
13.08.2023, 23:59 5
Футбол
Стартует чемпионат Европы по волейболу среди женщин
Стартует чемпионат Европы по волейболу среди женщин
14.08.2023, 17:25 3
Волейбол
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
13.08.2023, 19:43 7
Баскетбол
Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола
Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола
13.08.2023, 22:46 5
Футбол
Сухой матч, 1 сейв. Названа оценка Лунина за поединок Атлетик – Реал
Сухой матч, 1 сейв. Названа оценка Лунина за поединок Атлетик – Реал
13.08.2023, 09:26 5
Футбол
Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
14.08.2023, 00:20 31
Футбол
Джошуа нокаутировал Хелениуса, но не удивил. Следующий – Уайлдер?
Джошуа нокаутировал Хелениуса, но не удивил. Следующий – Уайлдер?
13.08.2023, 14:24 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем