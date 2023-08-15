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  4. РОТАНЬ: Потерялись или испугались, потому что хотели играть первым номером
Украина. Премьер лига
15 августа 2023, 10:36 |
315
0

РОТАНЬ: Потерялись или испугались, потому что хотели играть первым номером

Наставник «Александрии» прокомментировал поражение в матче с «Шахтером»

15 августа 2023, 10:36 |
315
0
РОТАНЬ: Потерялись или испугались, потому что хотели играть первым номером
Instagram. Руслан Ротань

14 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ 2023/34 между клубами «Шахтер» и «Александрия». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу донецкой команды.

После завершения встреча наставник «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал поражение подопечных:

– Во-первых, пожалуй, нужно поздравить «Шахтер» с победой. А что касается игры, то сегодня было два разных тайма, если говорить об «Александрии». В первом тайме мы потерялись или больше испугались, потому что хотели играть первым номером. Мы постоянно говорим ребятам, что даже с такими командами нужно контролировать мяч и не бояться с ним играть и совершать ошибки. Но ошибки – это большая разница. Если мы это тренируем и ошибаемся – нет вопросов, но если мы этого не тренируем и ошибаемся, это проблема. Ребята понимают, и это самое главное. Во втором тайме была уже другая команда, мы стремились к большему, видимо, заслуживали тоже большего. Но надо принимать результат таким, какой он есть. Думаю, если сохраним это настроение команды быть лучше, которое есть на тренировках, то эти победы придут в будущем.

– «Александрия» еще планирует трансферы?

– Есть время. Да, возможно, трансферы еще будут. Вы знаете, что сегодня должен быть дебютант из Эквадора, который играет на позиции левого защитника, я не знаю, почему не получилось его заявить. Но это усиление, я считаю, достаточно качественное. Сейчас мы делаем упор на молодежи, обращаем внимание на развитие молодых футболистов и думаем о будущем.

– После первого тайма ваша команда заиграла совсем иначе. Согласны с тем, что именно замены повлияли на это? Что говорили ребятам в перерыве?

– Мы работаем как одна команда. Повторюсь: в первом тайме были ошибки, которые мы совершаем на тренировках. Мы отказались от того, чего хотели, пожалуй, это и есть главная причина. Это футбол, здесь ошибаются все и даже большие команды это делают. Главное – делать выводы из ошибок и не бояться делать самих ошибок. Особенно молодые игроки из-за ошибок становятся сильнее. У нас задача номер один – перестроить ребят. Мы хотим быть командой, диктующей условия на поле даже таким командам, как Шахтер. Если мы не будем ставить рамки, то они будут довольны малым, а мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы они побеждали, и даже сейчас, после поражения, ребята в раздевалке понимают, что игра так складывалась во втором тайме, что мы могли даже выиграть.

– Сегодня вы впервые играли на этом стадионе. На арене есть большая нагрузка, как вам состояние газона?

– Условия хорошие, отличные. Надо сделать комплименты тем людям, которые в условиях войны делают такие стадионы, развивают спорт, и ребята могут играть в таких условиях. Газон, условия и сам стадион – это очень важно. Для нашей страны большой толчок, что есть футбол. Это благодаря ребятам на передовой, которые дают нам возможность играть в футбол. Низкий поклон им и спасибо!

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Источник ФК Шахтер Донецк
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