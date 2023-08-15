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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
14.08.2023 22:30 – FT 3 : 1
Гранада
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 августа 2023, 08:32 |
89
0

ВИДЕО. Кадис обыграл Алавес, Атлетико выиграл у Гранады в 1-м туре Ла Лиги

14 августа состоялись 2 матча 1-го тура чемпионата Испании

15 августа 2023, 08:32 |
89
0
ВИДЕО. Кадис обыграл Алавес, Атлетико выиграл у Гранады в 1-м туре Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

14 августа состоялись два матча 1-го тура Ла Лиги 2023/24.

«Кадис» на своем поле обыграл «Алавес» 1:0. Единственный гол на 7-й минуте забил Феде Сан Эметерио. На 88-й полузащитник хозяев Гонсало Эскаленте получил красную карточку.

«Атлетико» выиграл у «Гранады» со счетом 3:1. Голами за мадридскою команду отличились Альваро Мората, Мемфис Депай и Маркос Льоренте. У гостей забил Саму.

Ла Лига 2023/24. 1-й тур. 14 августа

Кадис – Алавес – 1:0

Гол: Сан Эметерио, 7

Атлетико – Гранада – 3:1

Голы: Мората, 45+4, Депай, 67, Льоренте, 90+8 – Саму, 62

События матча

90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Атлетико Мадрид).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Samuel Omorodion (Гранада).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Кадис Алавес Атлетико Мадрид Гранада видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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