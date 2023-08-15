ВИДЕО. Кадис обыграл Алавес, Атлетико выиграл у Гранады в 1-м туре Ла Лиги
14 августа состоялись 2 матча 1-го тура чемпионата Испании
14 августа состоялись два матча 1-го тура Ла Лиги 2023/24.
«Кадис» на своем поле обыграл «Алавес» 1:0. Единственный гол на 7-й минуте забил Феде Сан Эметерио. На 88-й полузащитник хозяев Гонсало Эскаленте получил красную карточку.
«Атлетико» выиграл у «Гранады» со счетом 3:1. Голами за мадридскою команду отличились Альваро Мората, Мемфис Депай и Маркос Льоренте. У гостей забил Саму.
Ла Лига 2023/24. 1-й тур. 14 августа
Кадис – Алавес – 1:0
Гол: Сан Эметерио, 7
Атлетико – Гранада – 3:1
Голы: Мората, 45+4, Депай, 67, Льоренте, 90+8 – Саму, 62
События матча
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