ВИДЕО. Кадис обыграл Алавес, Атлетико выиграл у Гранады в 1-м туре Ла Лиги

14 августа состоялись два матча 1-го тура Ла Лиги 2023/24.

«Кадис» на своем поле обыграл «Алавес» 1:0. Единственный гол на 7-й минуте забил Феде Сан Эметерио. На 88-й полузащитник хозяев Гонсало Эскаленте получил красную карточку.

«Атлетико» выиграл у «Гранады» со счетом 3:1. Голами за мадридскою команду отличились Альваро Мората, Мемфис Депай и Маркос Льоренте. У гостей забил Саму.

Ла Лига 2023/24. 1-й тур. 14 августа

Кадис – Алавес – 1:0

Гол: Сан Эметерио, 7

Атлетико – Гранада – 3:1

Голы: Мората, 45+4, Депай, 67, Льоренте, 90+8 – Саму, 62