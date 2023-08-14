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Чемпионат Испании
Кадис
14.08.2023 20:30 - : -
Алавес
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Испания
14 августа 2023, 08:27 |
37
0

Кадис – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 14 августа в 20:30 по Киеву

14 августа 2023, 08:27 |
37
0
Кадис – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

14 августа на «Нуэво Мирандилла» пройдет матч 1-го тура Примеры, в котором «Кадис» встретится с «Алавесом». Старт поединка намечен на 20:30 по киевскому времени

Кадис

Клуб в 2020-м году смог вернуться в Ла Лигу после паузы в полтора десятилетия. С тех пор у него задача не меняется: просто продлить себе прописку там еще на сезон. И предыдущая темпорада сложилась для желтого субмарина удачно. В условиях плотной конкуренции в нижней части таблицы они смогли набрать 42 очка, наравне с такими оппонентами, как Хетафе и даже Валенсия. Не удивительно, что Серхио Гонсалес Сориано остается на тренерском посту. На этот раз ему предстоит придумать, как заменить самого полезного игрока, Тео Бонгонда, что стал летом спартачом (ушел и Чоко Лосано, но он в прошлом сезоне явно сдал, забив только однажды). Вырученные деньги потратили в основном на то, чтобы выкупить контракты уже игравших тур Гвардиолы и Эскаланте с Марти. А так новички приходят в формате аренд, в том числе и Дарвин Мачис. Или, как Мвепу, подписываются свободными агентами.

Алавес

Команда смогла не застрять в Сегунде. Хотя путь назад для пожирателей бобов на этот раз был достаточно непрост. Они оказались только 4-ми в итоговой таблице, пусть и отстав всего на 1 балл от поднявшегося напрямую Лас-Пальмаса. После этого представитель Витории прошел 2-раундовый плей-офф, выбив Эйбар (2-0 дома после 1-1 на выезде) и дожав в решающей спарке Леванте. После пары нулевых ничьих лягушки уже готовились праздновать - по регламенту, бить пенальти не пришлось бы, их объявили победителем из-за более высокого места в Сегунде. Но на 120+9 минуте Вильялибре отметился с точки, назначенной за игру рукой. Там драматично оформив подъем, Алавес начал укрепляться: из Реала пришли Марин и Бланко, из Атлетико - Джулиано Симеоне, из Сосьедада - Гевара, а за Мараша Альмерии отдали полтора миллиона откупного.

Статистика личных встреч

Осенью 2021-го года Алавес выиграл 1-й матч из 10 очных поединков. Впрочем, во 2-м круге того сезона была новая победа Кадиса.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у принимающей стороны есть все шансы сохранить хорошую статистику с Алавесом. Согласимся и поставим на победу хозяев арены (коэффициент - 2,16).

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Кадис Алавес чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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