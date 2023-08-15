Защитник Шахтера КОЗИК: «Понимаем, тревога есть, но есть и время»

20-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» Эдуард Козик прокомментировал матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги-2023/2024 с «Александрией» (1:2).

– Эдуард, почему после хорошего первого тайма игра «горняков» во втором тайме стала совершенно иной?

– Да, мы так же начинали встречу и с «Металлистом 1925». Хотя, тогда мы, может, моментов поменьше создали. А сегодня? «Александрия» достаточно хорошо сыграла против нас. Они подолгу владели мячом. А при такой жаре это важно. Отбирать мячи всегда сложно при дикой жаре. Но мы свои моменты в дебюте встречи реализовали и выиграли в этом матче. Важно, что три очка мы заработали.

– Кто, на твой взгляд, лучший игрок «Шахтера» во встрече?

– Герги Гочолейшвили. В его активе две голевые передачи.

– До первого матча «Шахтера» в Лиге чемпионов около месяца. Впереди соперники уровня «Манчестер Сити», «Реала», «Милана», «ПСЖ», «Баварии»…

– Понимаем, тревога есть. Но есть время для качественной подготовки.