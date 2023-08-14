Тренер Галатасарая прокомментировал требование Шахтера о бане для Тете

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал информацию о том, что «Шахтер» обратился к ФИФА с требованием о дисквалификации вингера Тете, который, по мнению «горняков», самовольно покинул украинский клуб, несмотря на контракт до 31 декабря.

«Наш клуб и юристы нашего клуба работают над этим. Я не думаю, что возникнут какие-то проблемы. ФИФА всегда благосклонна к тому, чтобы футболист играл. По юридическим вопросам ничего не могу сказать», - заявил 49-летний Бурук.

Ранее Тете подписал четырехлетний контракт с «Галатасараем», воспользовавшись Annexe 7 ФИФА и приостановив срок действия контракта с «Шахтером».